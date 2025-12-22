La trasformazione digitale, attuata negli ultimi anni, ha modificato in profondità il modo in cui le organizzazioni producono valore, gestiscono i propri processi interni e si relazionano con l’esterno.
Strategic Sourcing e governance del rischio cyber: una gestione sostenibile delle terze parti digitali
I processi di sourcing strategico possono supportare la cyber security e il Third-Party Risk Management: un framework integrato per una gestione sostenibile e responsabile delle terze parti digitali. Ecco i principali riferimenti normativi europei e gli standard internazionali in materia di sicurezza e risk management, per una governance che coniuga efficacia operativa, conformità e sostenibilità
