Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

la soluzione

CryptPad e paradigma zero-knowledge: binomio vincente per la sicurezza dei dati aziendali

Home Soluzioni aziendali
Indirizzo copiato

CryptPad è una suite collaborativa e di produttività open source ilcui fondamento architetturale sposa pienamente il principio Zero-Knowledge, per cui il fornitore del servizio non ha alcuna possibilità tecnica di accedere ai dati degli utenti in chiaro. Ecco un’utile guida pratica

Pubblicato il 7 gen 2026
Matteo Cuscusa

Offensive Tactics Advisor

CryptPad e il paradigma zero-knowledge: un binomio vincente - La fiducia come capitale: la conformità al Gdpr e alla NIS 2 diventa un vantaggio competitivo

Per un Ciso (Chief Information Security Officer), la figura che deve definire le strategie corrette per proteggere al meglio gli asset aziendali e mitigare i rischi cyber, ogni documento condiviso su una piattaforma cloud rappresenta una complessa equazione di rischio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Matteo Cuscusa
Offensive Tactics Advisor

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Stop alle attività cyber Usa contro la Russia: l'impatto delle nuove linee guida

  • nomine trump

    Tulsi Gabbard ai vertici della National Intelligence: come cambia la cyber dei Servizi USA

    18 Feb 2025

    di Marco Santarelli

    Condividi
  • Tecnologie e metodi per aumentare la sicurezza delle infrastrutture di rete aperte al Cloud

  • sicurezza aziendale

    Il networking e il Cloud: aspetti cruciali per la sicurezza

    04 Lug 2025

    di Giuditta Mosca

    Condividi
  • Convenzione tra Acn e Ipzs: Sefi protegge la PA dalle campagne di phishing; Cop30, oltre 30 siti web fraudolenti per rubare le credenziali di rappresentanti istituzionali

  • AI generativa

    La Cop30 terreno fertile per l'automazione delle truffe online: i 3 principali schemi di frode

    12 Nov 2025

    di Laura Teodonno e Tommaso Diddi

    Condividi
  • Software di backup efficaci per aziende

  • Soluzioni data center

    Proteggi i tuoi dati: software di backup efficaci per aziende

    10 Feb 2025

    di Alessia Valentini

    Condividi