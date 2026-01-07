Per un Ciso (Chief Information Security Officer), la figura che deve definire le strategie corrette per proteggere al meglio gli asset aziendali e mitigare i rischi cyber, ogni documento condiviso su una piattaforma cloud rappresenta una complessa equazione di rischio.
la soluzione
CryptPad e paradigma zero-knowledge: binomio vincente per la sicurezza dei dati aziendali
CryptPad è una suite collaborativa e di produttività open source ilcui fondamento architetturale sposa pienamente il principio Zero-Knowledge, per cui il fornitore del servizio non ha alcuna possibilità tecnica di accedere ai dati degli utenti in chiaro. Ecco un’utile guida pratica
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business