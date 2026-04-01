L’evoluzione globale del rischio cyber al tempo della guerra ibrida

Le tensioni geopolitiche e i conflitti sono tra i motivi scatenanti dell’escalation di attacchi informatici a livello mondiale. La guerra tradizionale è solitamente preceduta da attacchi digitali che puntano a interrompere le comunicazioni; poi è accompagnata da azioni dimostrative di attivismo digitale nelle aree dei conflitti e da operazioni digitali orientati a rallentare i servizi secondari, recuperare le informazioni strategiche, destabilizzare le infrastrutture critiche e i sistemi industriali.