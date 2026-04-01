Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l’analisi

L’evoluzione globale del rischio cyber al tempo della guerra ibrida

Home Cybersecurity nazionale
Indirizzo copiato

Come incidono i conflitti geopolitici, le AI, la compliance normativa e il cybercrime sulla sicurezza delle organizzazioni. Così l’intensità della minaccia muta sempre più velocemente. La parola agli esperti

Pubblicato il 1 apr 2026
Alessia Valentini

Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Cercapersona esplosi in Libano cyberwar

Le tensioni geopolitiche e i conflitti sono tra i motivi scatenanti dell’escalation di attacchi informatici a livello mondiale. La guerra tradizionale è solitamente preceduta da attacchi digitali che puntano a interrompere le comunicazioni; poi è accompagnata da azioni dimostrative di attivismo digitale nelle aree dei conflitti e da operazioni digitali orientati a rallentare i servizi secondari, recuperare le informazioni strategiche, destabilizzare le infrastrutture critiche e i sistemi industriali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alessia Valentini
Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Identity Wallet; European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet): caratteristiche, evoluzione normativa e implicazioni per cittadini e imprese

  • le soluzioni

    Sicurezza e accessibilità: i vantaggi dell’adottare i nuovi modelli di gestione delle identità digitali

    18 Nov 2025

    di Annalisa Casali

    Condividi
  • CryptPad e il paradigma zero-knowledge: un binomio vincente - La fiducia come capitale: la conformità al Gdpr e alla NIS 2 diventa un vantaggio competitivo

  • responsabilità proattiva

    La fiducia come capitale: la conformità a GDPR e NIS 2 diventa un vantaggio competitivo

    31 Ott 2025

    di Giuseppe Alverone

    Condividi
  • Strategia nazionale cyber fondi Governo

  • il dpcm

    Strategia nazionale cyber: i nuovi fondi del Governo per rafforzarne l'attuazione

    02 Ott 2025

    di Chiara Ponti

    Condividi
  • Movimento laterale: come ostacolare la tattica silenziosa dei cybercriminali

  • attacchi informatici

    Movimento laterale: come ostacolare la tattica silenziosa dei cyber criminali

    10 Lug 2025

    di Sandro Di Giovanni

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x