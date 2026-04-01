Le tensioni geopolitiche e i conflitti sono tra i motivi scatenanti dell’escalation di attacchi informatici a livello mondiale. La guerra tradizionale è solitamente preceduta da attacchi digitali che puntano a interrompere le comunicazioni; poi è accompagnata da azioni dimostrative di attivismo digitale nelle aree dei conflitti e da operazioni digitali orientati a rallentare i servizi secondari, recuperare le informazioni strategiche, destabilizzare le infrastrutture critiche e i sistemi industriali.
l’analisi
L’evoluzione globale del rischio cyber al tempo della guerra ibrida
Come incidono i conflitti geopolitici, le AI, la compliance normativa e il cybercrime sulla sicurezza delle organizzazioni. Così l’intensità della minaccia muta sempre più velocemente. La parola agli esperti
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