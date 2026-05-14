Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet fotografa uno stallo delle assunzioni in cyber security.
il Report
Assunzioni nella cyber: pesa il divario di competenze nell’era AI
Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet analizza il persistente gap di competenze nella sicurezza informatica nell’attuale panorama di rischio in continua evoluzione, alla luce dei progressi dell’AI. Ecco l’ombra che si allunga sulle assunzioni in cyber security
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