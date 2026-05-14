Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

il Report

Assunzioni nella cyber: pesa il divario di competenze nell’era AI

Home News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy
Indirizzo copiato

Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet analizza il persistente gap di competenze nella sicurezza informatica nell’attuale panorama di rischio in continua evoluzione, alla luce dei progressi dell’AI. Ecco l’ombra che si allunga sulle assunzioni in cyber security

Pubblicato il 14 mag 2026
Competenze qualificate introvabili: una mancanza che affligge la cyber in Europa (skill shortage); Stallo delle assunzioni in cyber security: pesa il divario di competenze nell'era AI, ma le imprese devono dirimere una contraddizione

Il Global Cybersecurity Skills Gap Report 2026 di Fortinet fotografa uno stallo delle assunzioni in cyber security.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mirella Castigli
Giornalista
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • NIS2 aggiornamento dati ACN

  • LA GUIDA OPERATIVA

    ACN, c’è tempo fino al 31 luglio per aggiornare i dati NIS2: cosa cambia per le aziende

    24 Mag 2025

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • Gli strumenti di sicurezza informatica essenziali per il monitoraggio

  • soluzioni enterprise

    Gli strumenti di sicurezza informatica essenziali per il monitoraggio

    30 Lug 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
  • hackonomics_cybersecurity360

  • sicurezza informatica

    Hackonomics, la nuova economia degli attacchi informatici

    05 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • Perché prendere in considerazione una copertura assicurativa cyber risk. Cosa sapere su queste assicurazioni

  • sicurezza aziendale

    Assicurazioni contro i rischi cyber: coperture, norme e tutto ciò che c’è da sapere

    10 Dic 2025

    di Giuditta Mosca

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x