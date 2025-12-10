Ovunque nel mondo si intensificano, sia per numero sia per complessità, gli attacchi dei criminal hacker. L’Italia è al centro dei pensieri dei cyber criminali, che fanno della Penisola una meta ghiotta e sollecitata.
Assicurazioni contro i rischi cyber: coperture, norme e tutto ciò che c’è da sapere
Le polizze per i rischi cyber a copertura degli incidenti seguono logiche definite e non coprono ogni sinistro. Come funzionano e cosa garantiscono le assicurazioni di questo tipo
