Siamo testimoni di una riorganizzazione strutturale delle potenze avversarie – con la Russia del GRU e la Cina in prima linea – volta a riscrivere le regole della proiezione del potere globale attraverso una guerra invisibile, ma totale.
guerra ibrida
La mutazione del GRU nella dottrina russa della guerra cibernetica
L’eclissi di Icaro e la fabbrica degli ufficiali: riorganizzazione strutturale delle potenze avversarie – con la Russia del GRU e la Cina in prima linea – volta a riscrivere le regole della proiezione del potere globale attraverso una guerra invisibile, ma totale. Ecco la mutazione genetica della sovranità digitale
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
Assunzioni nella cyber: pesa il divario di competenze nell’era AI14 Mag 2026
-
Fragnesia, la nuova falla nel kernel Linux che regala privilegi di root: come difendersi14 Mag 2026
-
Data ethics e GDPR: il valore della fiducia nell’era digitale13 Mag 2026
-
Il caso S3: come evitare che il cloud diventi un colabrodo12 Mag 2026
-
AI in azienda: il vero rischio non è la tecnologia, ma l’illusione di governarla11 Mag 2026