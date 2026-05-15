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La mutazione del GRU nella dottrina russa della guerra cibernetica

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L’eclissi di Icaro e la fabbrica degli ufficiali: riorganizzazione strutturale delle potenze avversarie – con la Russia del GRU e la Cina in prima linea – volta a riscrivere le regole della proiezione del potere globale attraverso una guerra invisibile, ma totale. Ecco la mutazione genetica della sovranità digitale

Pubblicato il 15 mag 2026
Benito Mirra

Information & Cyber Security Advisor

Attacco hacker pro Russia alla diga in Norvegia: come proteggersi dalla zona grigia della guerra ibrida; Dark covenant in Russia: le 3 dimensioni del patto fra attori criminali e segmenti dello Stato; Internet in Russia va a singhiozzo: fra restrizioni ed elusioni, ecco cosa accade; La mutazione del GRU nella dottrina russa della guerra cibernetica: i pilastri della formazione

Siamo testimoni di una riorganizzazione strutturale delle potenze avversarie – con la Russia del GRU e la Cina in prima linea – volta a riscrivere le regole della proiezione del potere globale attraverso una guerra invisibile, ma totale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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