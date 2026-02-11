Infostealer, il report Acn: ecco le raccomandazioni contro il vettore fantasma dei cyber attacchi

un caso studio reale

Gli infostealer non sono più ‘semplici’ malware da commodity. Dal rapporto dell’Acn emerge la centralità di questi strumenti nell’economia del cybercrime, dove le famiglie come LummaC2, RedLine e DcRat alimentano un mercato di log e credenziali rubate, a loro volta abilitanti a diverse pratiche criminali, come attacchi ransomware, BEC e compromissioni cloud