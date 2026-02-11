Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

Infostealer, il report Acn: ecco le raccomandazioni contro il vettore fantasma dei cyber attacchi

Gli infostealer non sono più ‘semplici’ malware da commodity. Dal rapporto dell’Acn emerge la centralità di questi strumenti nell’economia del cybercrime, dove le famiglie come LummaC2, RedLine e DcRat alimentano un mercato di log e credenziali rubate, a loro volta abilitanti a diverse pratiche criminali, come attacchi ransomware, BEC e compromissioni cloud

Pubblicato il 11 feb 2026
Il primo report Acn sugli infostealer: il vettore fantasma dei cyber attacchi

LummaC2, RedLine Stealer e DcRat sono tra le famiglie di infostealer più attive nell’esfiltrare dati attribuiti a vittime italiane, oltre a costituire il vettore di compromissione iniziale di cyber attacchi più complessi.

Mirella Castigli
Giornalista
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

