Rapporto Clusit 2026: cresce l’impatto degli attacchi cyber, ma anche le difficoltà di analisi

A fronte di un +49% d’aumento degli attacchi cyber a livello globale, in Italia si registra una crescita record del 42%, a dimostrazione che il Bel Paese continua a essere bersaglio appetibile per i criminali informatici. Elevata l’esposizione delle aziende a causa di un +16% di attacchi al Manifatturiero. I dati del rapporto Clusit 2026

Pubblicato il 11 mar 2026
Alessia Valentini

Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Rapporto Clusit 2026

Le evidenze dall’ultima edizione del Rapporto Clusit presentato oggi in anteprima alla stampa, mostrano un nuovo picco delle minacce digitali con la quota di attacchi cyber di livello grave cresciuti del 49% rispetto all’anno precedente, arrivando al numero assoluto di 5.265.

Alessia Valentini
Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

