La guerra in Iran è appena iniziata, ma la domanda che tutti si pongono è dove possono colpire le armi (i circa 2500 missili e droni) iraniani.
guerra in iran
L’attacco fisico al data center Amazon negli Emirati che ridefinisce il rischio cloud
L’attacco alla struttura AWS degli Emirati Arabi Uniti segna la prima volta in cui un data center, in zona di guerra, di una grande azienda tecnologica statunitense ha subito un’interruzione a causa di un’azione militare. Ciò solleva interrogativi sul ritmo di espansione delle Big Tech nella regione e su come mitigare i rischi degli attacchi…
