guerra in iran

L’attacco fisico al data center Amazon negli Emirati che ridefinisce il rischio cloud

L’attacco alla struttura AWS degli Emirati Arabi Uniti segna la prima volta in cui un data center, in zona di guerra, di una grande azienda tecnologica statunitense ha subito un’interruzione a causa di un’azione militare. Ciò solleva interrogativi sul ritmo di espansione delle Big Tech nella regione e su come mitigare i rischi degli attacchi…

Pubblicato il 4 mar 2026
Cyberwarfare iraniano: oltre il nucleare, una potenza nascosta in espansione; In Iran la sorveglianza digitale va a caccia di manifestanti; Guerra in Iran, il blackout informativo come cyber sabotaggio; Data center in guerra: l'interruzione di Amazon Cloud negli Emirati arabi uniti dimostra che oggi il rischio è multi-rischio

La guerra in Iran è appena iniziata, ma la domanda che tutti si pongono è dove possono colpire le armi (i circa 2500 missili e droni) iraniani.

Mirella Castigli
Giornalista
