Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

ritratti

Phineas Fisher, il Robin Hood digitale che ha svelato il mercato opaco dello spyware: i rischi del cyber attivismo

Home News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Senza volto né biografia, ha trasformato la maschera nel personaggio, mettendo a nudo l’uso di tool di sorveglianza da parte dei governi. Ecco chi è (o non è) Phineas Fisher e quali impatti ha avuto questo enigmatico cyber attivista

Pubblicato il 29 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Spyware Pegasus tecnica iShutdown; Phineas Fisher non è un Robin Hood digitale: ha svelato il mercato opaco dello spyware, ma ecco i rischi del suo cyber attivismo per gli Stati
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Oltre dieci anni dopo il suo attacco informatico più noto, rimane ignota l’identità di Phineas Fisher.

Senza volto né biografia, il cyber attivista anti spyware, dalle simpatie anarchiche, rimane un mistero anche per gli esperti di cyber security.

“Più che nascondersi dietro una maschera, ha trasformato la maschera nel personaggio”, commenta Alessandro Curioni, Presidente e fondatore di DI.GI Academy.

Ecco chi è Phineas Fisher, quali impatti ha avuto questo controverso cyber attivista e i rischi per gli Stati delle sue enigmatiche attività.

L’identikit di Phineas Fisher, colui che ha tolto i veli al mercato dello spyware

Definito “il più famoso hacktivista mai identificato“, in realtà il suo fumoso cursus honorum lo ha portato a colpire, frequentemente con successo, alcune delle più opache aziende di spyware. Nessuno ha mai rivelato la sua identità.

“Phineas Fisher è uno di quei personaggi che Internet sa produrre molto bene: senza volto, senza biografia certa e con una firma riconoscibile da diventare quasi un marchio“, prosegue Curioni.

Nel 2014 Phineas Fisher sferrò un cyber attacco a Gamma Group, società produttrice dello spyware FinFisher, esplodendo come nome.

Il cyber attivista emerse sulla scena, pubblicando online file riservati, manuali, programmi informatici e listini prezzi, mettendo a nudo l’uso di tool di tecno sorveglianza da parte dei governi.

“Tra il 2014 e il 2020 ha colpito aziende della sorveglianza, strutture politiche, forze di polizia e istituti finanziari, accompagnando le intrusioni con manifesti e una precisa cornice anarchica”, spiega Curioni.

La carriera

Ma Phineas Fisher raggiunse l’apice della popolarità attaccando Hacking Team, sla società tricolore dedita allo sviluppo di spyware per le forze di Polizia e i servizi di intelligence italiani.

Dai sistemi aziendali il colpo fruttò la sottrazione di oltre 400 gigabyte di dati, compresi codice sorgente, migliaia di email interne, contratti riservati e la lista dei clienti.

TechCrunch illustrò che l’attacco ha consentito a media e giornalisti di togliere i veli su operazioni di sorveglianza in Paesi quali Ecuador, Panama e Messico., sollevando un polverone che successivamente ha condotto all’uscita di scena di Hacking Team.

Infine il suo fondatore David Vincenzetti dovette effettuare la cessione dell’azienda per un solo euro.

Al 2016 risale l’ultimo attacco, contro la filiale dell’Isle of Man della Cayman National Bank, emerso solo tre anni dopoquando Phineas Fisher diede l’annuncio dell’Hacktivist Bug Bounty Program, piano volto a concedere un premio agli hacker in grado di esporre attività aziendali ritenute illegali o non etiche.

In seguito l’uscita di scena in sordina, cancellando i profili Twitter e Reddit, senza essere mai stato identificato.

Secondo Curioni, dunque, “la tentazione è definirlo un Robin Hood digitale, ma si tratterebbe di una comoda semplificazione comodo”, ecco perché.

I rischi di un cyber attivismo opaco per gli Stati

Ispirandosi ad “ideali anarchici e anti-autoritari“, ed espresso il supporto alla regione autonoma curda del Rojava (anti Isis), Phineas Fisher ha ammantato il suo cyber attivismo di un significato politico che lo ha portato a colpire il sindacato dei Mossos d’Esquadra, la polizia della Catalogna, il partito del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo aver colpito FinFisher e l’Hacking Team.

“Alcune operazioni hanno aperto archivi che meritavano di essere osservati, mostrando il mercato opaco dello spyware e alimentando inchieste di interesse pubblico. Tuttavia, Fisher non è un whistleblower: non segue procedure e non risponde a un editore, a un giudice o a una comunità”, mette in guardia Curioni.

L’attivista ha inoltre pubblicato raffinate analisi tecniche svelando dettagli dei propri attacchi, fino a realizzare per altri emuli, trasformando le sue operazioni in una guida al cyber hacktivismo.

Ma Fisher “decide da solo chi sia colpevole, quale danno sia accettabile e quali dati possano essere sacrificati. Il tratto più interessante, oltre alla competenza tecnica e alla metodicità, è il controllo della narrazione. L’attacco apre la porta, il comunicato successivo spiega perché il padrone di casa meritava la visita. Per Fisher rubare i dati era solo metà del lavoro: l’altra metà consisteva nel dare loro un significato politico. In ogni caso quando qualcuno decide da solo dove inizia e finisce l’interesse pubblico, la giustizia (fai-da-te, fuori dallo stato di diritto, ndr)rischia di diventare un’opinione con una password debole“, avverte Curioni.

Operazione dei servizi segreti o hacker leggendario, icona della lotta contro la tecno-sorveglianza, uno dei rariussimi hacker di fama globale “mai arrestati“, Phineas Fisher non si è mai svelato (anzi ha additato come disinformazione ogni tentativo di identikit) e ha fatto perdere le sue tracce.

Mettere uno Stato in ginocchio

Ma Fisher ha avuto l’indubbio merito di aver “dimostrato una verità sulla rete che nel mio libro Cyberwar sintetizzavo così: ‘Tutto sommato un gruppo piuttosto ristretto di persone, fortemente motivate, con una non superlativa preparazione tecnica e munito di alcune armi reperibili facilmente e gratuitamente o quasi sulla Rete, potrebbe attaccare uno Stato e avere buone possibilità di infliggere danni gravissimi se non di metterlo in ginocchio‘. Se poi la capacità è superlativa potrebbe effettivamente bastare una sola persona”, conclude Alessandro Curioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mirella Castigli
Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • attacchi cyber edge

  • l'analisi tecnica

    Gli attacchi cyber si stanno spostando sull’edge

    30 Apr 2026

    di Marco Schiaffino

    Condividi
  • SocialMediaGirls: la violenza algoritmica come minaccia cyber

  • il caso

    SocialMediaGirls: la violenza algoritmica come minaccia cyber

    29 Ott 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Test Tlpt: emesso il regolamento delegato di DORA; Si combatte così come ci si è addestrati: le logiche militari sottese al DORA

  • direttiva ue

    Test TLPT, c'è il regolamento delegato di DORA: tutto sul Threat-Led Penetration Testing

    25 Ago 2025

    di Giancarlo Butti

    Condividi
  • Gli skimmer di WordPress eludono il rilevamento: come mitigare il rischio; Mezzo milione di siti WordPress a rischio: c'è la patch per la falla invisibile che espone i segreti dei server; Wp2shell, le vulnerabilità in WordPress: le patch sono urgenti, ma non bastano

  • attacchi zero-day

    Siti WordPress a rischio: c'è la patch per la falla invisibile che espone i segreti dei server

    01 Apr 2026

    di Marco Armoni

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x