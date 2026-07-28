Sicurezza 4.0 nei cantieri navali: quando l’AI può contribuire a salvare vite umane

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini della prevenzione nei luoghi di lavoro. Questo articolo esamina un modello applicativo maturo: l’adozione di un sistema di computer vision in un grande cantiere navale per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza.

L’analisi dimostra che l’efficacia operativa non basta.

La legittimità dell’impiego dipende dal rispetto congiunto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e del GDPR.

Solo l’integrazione di questi tre presidi trasforma la tecnologia in uno strumento di tutela conforme e sostenibile.

Il contesto: prevenzione e complessità nei cantieri navali

I grandi cantieri navali costituiscono ambienti di lavoro ad alto rischio.

Vi convivono lavorazioni pesanti, movimentazione di componenti di grandi dimensioni, macchinari in movimento e la presenza simultanea di centinaia di operatori, spesso dipendenti da imprese diverse in regime di appalto.

Il datore di lavoro risponde di questo scenario secondo l’articolo 2087 del codice civile e secondo il D.Lgs. 81/2008, che gli impone una valutazione di tutti i rischi e l’adozione delle misure che il progresso tecnico rende disponibili.

Proprio qui si innesta la riflessione.

La vigilanza umana, per quanto organizzata, non può coprire in modo continuo spazi tanto estesi e situazioni tanto variabili.

La tecnologia può colmare questo divario.

La domanda corretta non è se adottarla, ma come adottarla senza trasformare uno strumento di prevenzione in uno strumento di sorveglianza illegittima.

Il modello applicativo: computer vision per la sicurezza in tempo reale

Il modello che analizziamo riflette soluzioni già operative nel settore cantieristico.

Un sistema di computer vision, basato su algoritmi di deep learning e alimentato da telecamere collocate in punti strategici dell’area di cantiere, analizza il flusso video e riconosce situazioni predefinite di rischio.

Il sistema:

rileva la presenza di lavoratori privi dei dispositivi di protezione individuale obbligatori, come casco, calzature di sicurezza e indumenti ad alta visibilità;

segnala gli accessi non autorizzati alle aree interdette e la prossimità pericolosa tra persone e macchinari in movimento;

riconosce le cadute e le posture compatibili con un infortunio in atto;

verifica la corretta movimentazione dei carichi da parte dei conduttori di carrelli elevatori.

Al rilevamento di un’anomalia il sistema genera un allarme immediato verso il responsabile di cantiere e, nelle configurazioni più avanzate, arresta automaticamente il macchinario coinvolto.

I 3 piani su cui operano i vantaggi

I benefici attesi operano su tre piani. Il primo è la prevenzione proattiva, perché l’intervento avviene prima che l’evento si consumi.

Il secondo è la riduzione degli infortuni, documentata dalla letteratura di settore che attribuisce ai sistemi di rilevamento automatico un contributo significativo all’osservanza delle misure di sicurezza.

Il terzo è il miglioramento continuo, perché i dati aggregati alimentano l’analisi delle anomalie ricorrenti, l’aggiornamento delle procedure e la formazione mirata.

Un’avvertenza metodologica è però doverosa.

Ogni organizzazione dovrebbe misurare questi benefici sul proprio contesto, con indicatori definiti prima dell’adozione, perché l’efficacia dichiarata dai fornitori non sostituisce la verifica sul campo.

Il primo presidio: l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori

Un sistema di telecamere che osserva il comportamento dei lavoratori realizza un controllo a distanza. La disciplina di riferimento è l’articolo 4 della legge 300/1970, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

La norma consente l’impiego di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

La finalità di sicurezza sussiste con evidenza nel modello descritto. La sola finalità legittima non basta però a rendere lecito l’impianto.

Inoltre, la norma esige il previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nei gruppi con unità produttive in più sedi l’accordo può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questo passaggio è pregiudiziale rispetto a ogni altro adempimento.

Un sistema installato senza accordo o autorizzazione è illegittimo anche se perfettamente conforme al GDPR, e le informazioni raccolte non sono utilizzabili ad alcun fine, nemmeno disciplinare.

Il comma 3 dell’articolo 4 subordina infatti l’utilizzabilità delle informazioni raccolte alla adeguata informazione dei lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il progetto deve quindi nascere con il coinvolgimento delle relazioni industriali, non approdarvi a tecnologia già acquistata.

Il secondo presidio: il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI act) aggiunge un livello di conformità che nessun progetto avviato oggi può ignorare.

Un sistema di intelligenza artificiale impiegato per monitorare e valutare il comportamento delle persone nell’ambito del rapporto di lavoro rientra nell’ambito dei sistemi ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 4, del Regolamento.

Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, dopo l’approvazione definitiva del Digital Omnibus da parte del Parlamento europeo il 16 giugno 2026, si applicano dal 2 dicembre 2027.

È bene sfruttare il tempo a disposizione per farsi trovare preparati.

L’organizzazione che adotta il sistema assume la qualifica di deployer e risponde degli obblighi dell’articolo 26.

Deve utilizzare il sistema conformemente alle istruzioni del fornitore, affidare la sorveglianza umana a persone competenti e formate, garantire la pertinenza dei dati di input, monitorare il funzionamento e conservare i log.

Il paragrafo 7 dell’articolo 26 impone inoltre di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima della messa in servizio del sistema, in coerenza con quanto già richiesto dallo Statuto.

Merita infine attenzione un limite invalicabile: l’articolo 5 del Regolamento vieta i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza da interpretare restrittivamente.

Il perimetro funzionale del sistema deve quindi essere definito e documentato con precisione, per escludere derive verso inferenze non consentite.

A ciò si aggiunge l’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’articolo 4, che impone al deployer di assicurare un livello sufficiente di competenza sull’IA al personale che opera con il sistema.

Il terzo presidio: il GDPR e la protezione dei dati dei lavoratori

Il trattamento dei dati personali dei lavoratori ripresi dalle telecamere richiede un impianto di conformità completo.

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) ai sensi dell’articolo 35 è obbligatoria, poiché il trattamento comporta il monitoraggio sistematico di interessati in condizione di vulnerabilità mediante tecnologie innovative.

La base giuridica va individuata con rigore, tenendo conto che il consenso del lavoratore è inidoneo per il noto squilibrio del rapporto.

Due profili, che la prassi spesso trascura, meritano un’attenzione.

Il primo riguarda l’articolo 22: il blocco automatico di un macchinario costituisce una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato con effetti significativi sulla persona, e richiede quindi le garanzie previste dalla norma, a partire dall’intervento umano nella gestione dell’evento.

Il secondo riguarda l’articolo 9: il rilevamento di cadute e di posture anomale può generare inferenze sullo stato di salute e il progetto deve definire in anticipo come queste informazioni vengono trattate, da chi e per quanto tempo.

Completano il quadro:

l’informativa agli interessati, integrata dagli obblighi del D.Lgs. 104/2022 sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nel testo risultante dalle modifiche del 2023;

la designazione del fornitore quale responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28;

l’aggiornamento del registro dei trattamenti;

la definizione dei tempi di conservazione, che per le immagini devono restare minimi;

la regolamentazione degli accessi attraverso procedure documentate che stabiliscano chi vede i dati, per quale finalità e con quale tracciamento.

La complessità della soluzione impone il coinvolgimento del DPO fin dalla progettazione, insieme al CISO per i profili di sicurezza e, dove istituito, al Chief AI Officer per la governance del sistema di intelligenza artificiale.

Verso una sicurezza 4.0 intelligente, integrata e responsabile nei cantieri navali

Il modello del cantiere navale dimostra che l’intelligenza artificiale può rafforzare in modo decisivo la prevenzione degli infortuni.

Dimostra però anche che la tecnologia non è mai neutra quando osserva le persone.

La stessa telecamera che salva una vita può violare la dignità di chi lavora, se il progetto ignora i presidi che l’ordinamento ha costruito.

La sequenza corretta è chiara: prima l’accordo sindacale o l’autorizzazione ispettiva, poi la conformità al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, poi l’impianto GDPR, e solo a quel punto l’attivazione del sistema.

Le organizzazioni che rispettano questa sequenza ottengono un doppio risultato: proteggono i lavoratori dagli infortuni e difendono i loro diritti fondamentali.

La sicurezza 4.0 nasce esattamente da questa doppia protezione.