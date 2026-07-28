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Sistemi aperti o chiusi? Il falso dilemma della sicurezza

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Open source o sistemi proprietari? Il dibattito tra architetture aperte e chiuse rischia di semplificare eccessivamente il problema. La sicurezza informatica nasce da progettazione, governance e strategie di difesa multilivello, non dalla sola trasparenza o segretezza del codice

Pubblicato il 28 lug 2026
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Fabrizio Saviano

CISO ANPS Milano

Sistemi aperti sistemi chiusi

Il dibattito tra sistemi aperti e chiusi nella sicurezza informatica assomiglia alla discussione tra chi preferisce le porte blindate e chi i bunker segreti. Entrambi gli approcci hanno meriti e limiti, e spesso vengono integrati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabrizio Saviano
CISO ANPS Milano

Istruttore Autorizzato (ISC)² per la certificazione CISSP, consulente e autore di libri nell’ambito della sicurezza e governance IT, tecnologie persuasive e cognitive.

Laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Cognitivismo, è stato agente scelto della squadra intrusioni della Polizia Postale di Milano, CISO di una banca globale e ha avviato BT Security in Italia.

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