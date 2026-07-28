Il dibattito tra sistemi aperti e chiusi nella sicurezza informatica assomiglia alla discussione tra chi preferisce le porte blindate e chi i bunker segreti. Entrambi gli approcci hanno meriti e limiti, e spesso vengono integrati.
le soluzioni
Sistemi aperti o chiusi? Il falso dilemma della sicurezza
Open source o sistemi proprietari? Il dibattito tra architetture aperte e chiuse rischia di semplificare eccessivamente il problema. La sicurezza informatica nasce da progettazione, governance e strategie di difesa multilivello, non dalla sola trasparenza o segretezza del codice
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