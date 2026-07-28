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Cyber Resilience Act, con le nuove linee guida la conformità ha finalmente una mappa

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La Commissione europea pubblica le linee guida attuative del Cyber Resilience Act: chiarimenti su ambito applicativo, software open source, modifiche sostanziali e obblighi di segnalazione. Una guida non vincolante, ma strategica in vista delle scadenze di settembre 2026 e dicembre 2027

Pubblicato il 28 lug 2026
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Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Cyber Resilience Act linee guida

Il 27 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C(2026) 5252, corredata da un allegato tecnico che raccoglie le linee guida applicative del Cyber Resilience Act (Regolamento UE 2024/2847).

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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