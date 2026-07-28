Il 27 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C(2026) 5252, corredata da un allegato tecnico che raccoglie le linee guida applicative del Cyber Resilience Act (Regolamento UE 2024/2847).
COMMISSIONE UE
Cyber Resilience Act, con le nuove linee guida la conformità ha finalmente una mappa
La Commissione europea pubblica le linee guida attuative del Cyber Resilience Act: chiarimenti su ambito applicativo, software open source, modifiche sostanziali e obblighi di segnalazione. Una guida non vincolante, ma strategica in vista delle scadenze di settembre 2026 e dicembre 2027
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