Cyber stress testing: la nuova sfida in 5 fasi della resilienza secondo Enisa

Nel panorama europeo della sicurezza informatica, si sta aprendo una nuova fase: quella dei cyber stress test.

Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cyber security, ha recentemente pubblicato un handbook dettagliato intitolato “Putting EU Resilience to the

Test: ENISA Handbook on Cyber Stress Testing”, ponendo le basi per una metodologia strutturata che consenta agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori critici di misurare la resilienza cyber non solo in termini di conformità, ma di capacità reale di reggere l’urto di scenari estremi.

È un passo decisivo verso una visione sistemica della resilienza informatica europea.

Ecco la guida tecnica o meglio un tentativo concreto di affrontare il divario tra teoria e realtà operativa.

Perché serve un Cyber stress test

Nel mondo finanziario, gli stress test sono ormai una pratica consolidata: banche e istituti sono regolarmente messi alla prova con scenari ipotetici, ma realistici, per valutare la loro solidità in caso di crisi economiche o shock sistemici.

La logica proposta da Enisa è simile: stressare i sistemi digitali delle organizzazioni strategiche per verificarne la capacità di risposta e continuità operativa in situazioni di crisi cyber.

Non si tratta quindi di un semplice penetration test né di una simulazione tecnica “da laboratorio”. Il Cyber stress testing è un esercizio complesso, interdisciplinare, che coinvolge infrastrutture, persone, processi e governance.

Il contesto normativo: da NIS 2 a DORA

La pubblicazione dell’handbook non cade nel vuoto. L’Europa ha da poco introdotto un quadro normativo che spinge con forza verso la resilienza:

la Direttiva NIS 2 , che estende gli obblighi a un numero molto più ampio di enti, chiede esplicitamente “misure tecniche e organizzative appropriate” e capacità di risposta agli incidenti cyber.

, che estende gli obblighi a un numero molto più ampio di enti, chiede esplicitamente “misure tecniche e organizzative appropriate” e capacità di risposta agli incidenti cyber. Il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) obbliga gli enti finanziari a condurre Advanced Threat-Led Penetration Testing (TLPT) con frequenza triennale.

(Digital Operational Resilience Act) obbliga gli enti finanziari a condurre Advanced Threat-Led Penetration Testing (TLPT) con frequenza triennale. La Direttiva CER (Critical Entities Resilience), sebbene non prettamente cyber, enfatizza l’importanza della resilienza operativa anche nel digitale.

Il messaggio è chiaro: la resilienza non è più opzionale, e non può essere dimostrata solo su carta. Serve metterla alla prova.

Modello Enisa in 5 fasi

Il documento propone un framework modulare, composto da cinque fasi principali:

pianificazione: definizione di obiettivi, ambito, attori coinvolti e criteri di valutazione. disegno dello scenario: costruzione di eventi ipotetici ma plausibili, come attacchi ransomware su larga scala, blackout ICT, compromissioni della supply chain. implementazione: realizzazione del test, sia come simulazione su ambienti separati, sia come test live su processi operativi. valutazione: raccolta dati, misurazione della performance e gap analysis; follow-up: definizione delle azioni correttive e degli aggiornamenti al piano di resilienza.

La forza dell’approccio Enisa sta nella sua scalabilità: può essere adottato a livello nazionale, settoriale o aziendale, e adattato al livello di maturità dell’organizzazione.

A chi serve

In Italia, l’handbook di Enisa dovrebbe essere letto con attenzione da:

autorità competenti che dovranno definire regole e aspettative per i soggetti regolamentati;

che dovranno definire regole e aspettative per i soggetti regolamentati; grandi organizzazioni dei settori critici , che presto potrebbero essere chiamate a dimostrare, con prove tangibili, la loro capacità di sopravvivere a una crisi cyber;

, che presto potrebbero essere chiamate a dimostrare, con prove tangibili, la loro capacità di sopravvivere a una crisi cyber; CISO e i Responsabili della continuità operativa, che devono strutturare piani di test non solo per “simulare un incidente”, ma per dimostrare concretamente l’efficacia del sistema di difesa e risposta.

Lo scenario italiano alla prova dei Cyber stress testing

Sinceramente, l’Italia non è ancora pronta. Il livello di maturità cyber nel nostro Paese è estremamente eterogeneo. Alcune realtà – soprattutto nel settore bancario, dove esercizi tipo Tiber-EU sono già noti – hanno una preparazione avanzata.

Ma nel tessuto delle Pmi, delle infrastrutture critiche meno regolamentate o delle pubbliche amministrazioni locali, l’idea di un cyber stress test è ancora vista come “fantascienza” o, peggio, come una complicazione burocratica.

Ma la realtà ci ha già mostrato – da NotPetya a SolarWinds, passando per Colonial Pipeline – che le crisi sistemiche esistono, e non aspettano che siamo pronti.

Una chiamata all’azione

L’handbook di Enisa non è solo un documento tecnico. È un invito ad agire. Un’opportunità per cambiare paradigma: dal semplice “compliance check” alla verifica reale della resilienza operativa.

Le organizzazioni intelligenti lo interpreteranno non come un obbligo, ma come uno strumento per guadagnare vantaggio competitivo. Perché chi riesce a sopravvivere a una crisi, diventa automaticamente più affidabile, più robusto, più credibile.

E oggi, in un mondo digitale sempre più instabile, la resilienza è il vero asset strategico.