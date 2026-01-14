L’IA sta rivoluzionando i mercati con una rapidità senza precedenti, mentre i progressi nel campo del calcolo quantistico si stanno avvicinando sempre più alla concreta applicazione.
Scenari
Così l’IA e il Quantum computing cambieranno la cyber security
La sicurezza informatica nell’era dell’intelligenza artificiale e del calcolo quantistico: cosa ci aspetta e come prepararsi ad anticipare le minacce prima che diventino reali
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business