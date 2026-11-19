Un documento riservato può uscire da un’organizzazione senza che un aggressore debba violarne il perimetro digitale. Può bastare una persona autorizzata a consultarlo, un intermediario disposto a procurarselo e un destinatario interessato a pagare per ottenerlo. È il rischio che l’indagine avviata dalla Procura di Roma su una presunta rete di controspionaggio a favore della Russia rende particolarmente concreto per il settore della cyberdifesa.
sicurezza nazionale
La cyber difesa e gli 007 sono più vicini di quanto si possa credere
L’inchiesta romana su una presunta rete di controspionaggio filorussa riporta l’attenzione sulla formazione cyber della Difesa a Chiavari. Il rischio principale da analizzare è l’abuso di accessi legittimi alle informazioni, un terreno in cui sicurezza informatica e agenti segreti devono operare insieme. Per un’intelligence difensiva
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