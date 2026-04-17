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Infedeltà dei dipendenti e cybercrime: quando la minaccia viene dall’interno

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A volte i responsabili delle violazioni informatiche sono dipendenti, collaboratori o ex soci che abusano dei propri privilegi di accesso per sottrarre dati, danneggiare sistemi o favorire la concorrenza. Ecco l’evoluzione giurisprudenziale, i casi pratici d’infedeltà dei dipendenti e cybercrime e gli obblighi per le imprese

Pubblicato il 17 apr 2026
Jennifer Basso Ricci

Avvocato, Associate Partner presso P4I – Partners4Innovation

Infedeltà dei dipendenti e cybercrime: quando la minaccia viene dall'interno

Le violazioni informatiche non provengono soltanto dall’esterno delle organizzazioni: sempre più spesso, i responsabili sono dipendenti, collaboratori o ex soci che abusano dei propri privilegi di accesso per sottrarre dati, danneggiare sistemi, favorire la concorrenza.

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Jennifer Basso Ricci
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