Le violazioni informatiche non provengono soltanto dall’esterno delle organizzazioni: sempre più spesso, i responsabili sono dipendenti, collaboratori o ex soci che abusano dei propri privilegi di accesso per sottrarre dati, danneggiare sistemi, favorire la concorrenza.
il rischio insider
Infedeltà dei dipendenti e cybercrime: quando la minaccia viene dall’interno
A volte i responsabili delle violazioni informatiche sono dipendenti, collaboratori o ex soci che abusano dei propri privilegi di accesso per sottrarre dati, danneggiare sistemi o favorire la concorrenza. Ecco l’evoluzione giurisprudenziale, i casi pratici d’infedeltà dei dipendenti e cybercrime e gli obblighi per le imprese
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