Deloitte stima, in uno studio per Il Sole 24 Ore, che a una piccola azienda, una Pmi di piccole dimensioni, soltanto la cyber sicurezza di base arriverebbe a costare fino a 35mila euro all’anno. Motivo per cui la ritengono un costo, invece di un investimento per evitare danni d’immagine e pericoli perfino più insidiosi perfino per la nostra democrazia.

“In uno scenario di crescente competizione geopolitica, infatti le informazioni sottratte attraverso attacchi ransomware possono trasformarsi in una vera e propria risorsa di intelligence“, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e Ceo Cybhorus.

I ransomware, rubando i dati, non solo mettono in ginocchio le aziende attraverso la richiesta di riscatti, ma finiscono anche per alimentare il dark web, ormai una miniera di dati sensibili su cui gli hacker (ma soprattutto attori malevoli nation-state) potrebbero mettere sopra le mani in vista delle elezioni 2027.

Secondo Alessandro Curioni, fondatore di DI.GI Academy ed autore del libro “Guerre Diffuse, “il furto di dati personali non è più soltanto un problema di privacy o di criminalità informatica, ma può diventare una questione di sicurezza nazionale“.

Ecco quali rischi corrono i cittadini profilati e cosa comporta questo ingente furto dati.

Scatta l’allarme per la profilazione dei cittadini

Secondo gli esperti, su Tor Browser, fra i siti “.onion” del dark web – che prende il nome dagli strati di una cipolla, come quelli crittografici – si osservano liste di imprese abbinate a database rubati e commercializzati.

Attori malevoli, alla mercé di Stati stranieri illiberali ed ostili, potrebbero acquistare questi archivi – o averli già comprati – per profilare i propri bersagli, analizzandone abitudini e preferenze, e quindi manipolarli politicamente con la disinformazione sui social e micro-targeting.

“Le informazioni sottratte a un’azienda possono infatti essere incrociate con altre fonti e utilizzate, anche attraverso l’intelligenza artificiale, per costruire campagne di influenza sempre più mirate“, mette in guardia Curioni.

L’intelligence italiana ha alzato il livello di allarme in vista delle elezioni del 2027. Per questo motivo il furto alle aziende entra nel perimetro della sicurezza nazionale e che richiede “un cambiamento di prospettiva che considero fondamentale”, secondo Curioni.

Infatti, “dati personali, informazioni professionali, relazioni commerciali e comunicazioni interne consentono di ricostruire profili individuali ed organizzativi, individuare vulnerabilità e comprendere le dinamiche di interi settori economici“, avverte Paganini: “Nelle mani di attori ostili, queste informazioni possono essere utilizzate per attività di spionaggio, pressione economica, reclutamento e campagne di disinformazione sempre più mirate”.

Le Pmi pagano i riscatti e mettono a rischio un Paese

Secondo la presidenza del Consiglio, sono numerose le Pmi colpite dai ransomware che preferiscono cedere al pagamento del riscatto in cambio del silenzio (una pia illusione, secondo tutti gli esperti, visto che cancellare i dati non conviene ai criminali).

Infatti le imprese temono il danno reputazionale, una volta notificata la violazione al Garante della privacy e informati i clienti.

Tuttavia i pagamenti non hanno mai offerto la garanzia per riottenere i dati, oltre ad incrementare gli affari criminali, finanziando nuovi cyber attacchi ed alimentando il patrimonio di dati in vendita ad attori malevoli e Stati ostili.

“Come sottolineo da tempo, pagare un riscatto non risolve il problema: non garantisce la cancellazione delle informazioni sottratte, non impedisce che vengano rivendute e non esclude che siano già state trasferite ad altri soggetti. Il pagamento può persino alimentare un modello criminale che rende possibili nuovi attacchi”, avverte Paganini.

La vendita di dati ad attori ostili

Gli archivi in vendita hanno un prezzo, che i cyber criminali pagano in Bitcoin o nella criptovaluta Monero, nata per rendere più complessa l’attività del “Follow the money”.

Ma quelle informazioni hanno in realtà un valore strategico, ben superiore alla possibilità di rendere i nominativi bersaglio del phishing o di truffe mirate.

“Per molte PMI la sicurezza informatica rappresenta un costo certo e continuativo, mentre le conseguenze di un attacco rimangono un rischio futuro e incerto. È una combinazione che favorisce scelte di breve periodo, compreso il pagamento dei riscatti, che peraltro non garantisce la cancellazione dei dati”, evidenza Curioni.

Attacchi ransomware, l’ombra degli hacker sulle elezioni 2027

Chi acquista quei database, è a caccia di dati per profilare gli utenti, analizzando le loro passioni, abitudini, gusti ed interessi, orientamenti (politici, religiosi, sessuali…).

“Il rischio assume una rilevanza particolare in vista delle elezioni del 2027. La disponibilità di grandi quantità di dati sottratti può permettere di costruire messaggi personalizzati, individuare gruppi sociali vulnerabili e alimentare operazioni di influenza difficili da riconoscere e contrastare”, mette in guardia Paganini.

Dalle indagini dell’intelligence italiana emerge che questa profilazione dei cittadini va ad alimentare un “apparato ostile” in grado di preparare una disinformazione su misura.

Gli attaccanti non spediscono più un messaggio per tutti, ma come sarti della manipolazione confezionano contenuti su misura di destinatari, per captarne l’attenzione, dopo averne solleticato l’interesse, sfruttando l’intelligenza artificiale per giocare sui bias, i pregiudizi, le filter bubble e le sensibilità, trasformando così i dati trafugati come arma di influenza e manipolazione.

Voto a rischio hacker, allarme per le elezioni 2027

Naturalmente, il fatto “che ciò stia già accadendo in vista delle elezioni italiane del 2027 è ancora da dimostrare, ma il rischio esiste e ci ricorda che, nelle guerre diffuse, un attacco apparentemente lontano dalla politica può produrre conseguenze anche sul funzionamento della democrazia. Non occorre necessariamente manipolare il voto quando si può cercare di manipolare chi vota“, sottolinea Alessandro Curioni.

Le reti filorusse

Storm-1516, legata all’apparato militare russo, e Matrioska, orientata a produrre fasulli servizi giornalistici che recano i loghi di testate vere, sono un nodo delle reti filo russe specializzate in queste campagne disinformative.

Nel 2026 hanno condotto operazioni per diffondere video fasulli e notizie manipolate, inquinando il dibattito elettorale e il voto in Germania e Ungheria.

“Non siamo quindi di fronte a una semplice estensione del cybercrime, ma a una minaccia che può incidere sulla sicurezza nazionale e sulla resilienza delle istituzioni democratiche“, sottolinea Paganini.

Come proteggere i cittadini da questa profilazione

In Parlamento giaccioni tre iniziative legislative (il disegno di legge 1441 del senatore Lorenzo Basso del Pd e le proposte di legge 2318 di Matteo Mauri, sempre del Pd, e 2366 di Federico Mollicone di FdI).

Queste iniziative mirano a imporre il divieto di pagare i riscatti, ma solo per alcuni soggetti: gli operatori che appartengono al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e, nel testo di Mauri, anche le imprese soggette alla direttiva Nis2.

Ma l’iter legislativo è fermo in Parlamento. E così in Italia rimane non vietato il pagamento del riscatto, mentre il divieto riguarda solo la mancata notifica del furto dei dati.

Ma, poiché il ransomware è il primo vettore d’attacco, si teme che troppe Pmi non denuncino le violazioni, mantenendo trattative sommerse e pagamenti riservati dei riscatti, alimentando così gli archivi di dati preziosi su cui gli hacker potrebbero mettere le mani per venderli a chi userà quei dati per sferrare attacchi alle elezioni italiane previste nel 2027.

Investire in cyber è la risposta giusta

La fragilità informatica delle Pmi italiane ha dunque un costo salato anche per lo stato delle nostre democrazie.

“Limitarsi a introdurre nuovi obblighi o finanziare l’acquisto di tecnologie non risolve il problema. Serve un modello di protezione condivisa che, sotto una regia pubblica, coinvolga le grandi infrastrutture strategiche e utilizzi le loro filiere per raggiungere le imprese più piccole, garantendo servizi, competenze e manutenzione nel tempo. Il costo della sicurezza sarà anche sostenuto dalla singola azienda, ma quello dell’insicurezza può ricadere sull’intero Paese“, conclude Curioni.

Inoltre, non è un caso che alcuni osservatori della politica Usa abbiano compiuto un parallelismo fra gli attacchi coi droni da parte dell’Ucraina ai server di Yandex, alla vigilia del voto di Mid-Term Usa, e la sconfitta di chi sperava di usare i bot russi per manipolare le elezioni americane di metà mandato. Cyber attacchi e disinformazione vanno a braccetto. Per mitigare i rischi, bisogna proteggere i dati dei cittadini. Anche attaccando i server degli attori ostili.

È necessario “superare una visione della cybersicurezza come costo o adempimento normativo. Per le PMI, che rappresentano una componente essenziale del sistema produttivo italiano, servono investimenti strutturali, incentivi concreti, competenze e servizi di sicurezza accessibili. La protezione delle imprese non riguarda soltanto la continuità del business, ma significa tutelare le filiere strategiche per il paese ed i servizi essenziali, il patrimonio informativo nazionale e, in ultima analisi, i cittadini“, evidenzia Paganini, che conclude spiegando che “la sicurezza economica e quella democratica sono ormai strettamente interconnesse“.