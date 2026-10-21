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La vulnerabilità dell’AI tra sycophancy e guerra geopolitica

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Una vulnerabilità epistemica e sistemica di primaria grandezza, la sycophancy (o piaggeria algoritmica), costituisce un effetto collaterale strutturale e matematicamente connaturato alle attuali metodologie di allineamento. Ecco i rischi per il settore privato, la cyber security, la salute mentale dei minori e i profili giuridici in Italia

Pubblicato il 21 ott 2026
Benito Mirra

Information & Cyber Security Advisor

Custom GPT malevoli; La vulnerabilità dell'AI tra sycophancy e guerra geopolitica
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L’integrazione pervasiva dei modelli linguistici di ultima generazione (Large Language Models, LLM) nei flussi di lavoro aziendali e nell’automazione dello sviluppo software ha portato alla luce una vulnerabilità epistemica e sistemica di primaria grandezza: la sycophancy (o piaggeria algoritmica).

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Benito Mirra
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