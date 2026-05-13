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IA e botnet IoT: l’impatto sulla cyber security italiana e la PA rimane sotto pressione

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L’analisi dei dati Clusit 2026 evidenzia un aumento dell’efficacia degli attacchi cyber grazie all’intelligenza artificiale, con una forte esposizione dei dispositivi IoT consumer e una pressione costante sulla Pubblica Amministrazione italiana

Pubblicato il 13 mag 2026
Matteo Gargiulo

Editor e specialista in media digitali e comunicazione internazionale

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Foto shutterstock cybersecurity360

Il Clusit Security Summit Milano 2026 è stata l’occasione per presentare i dati aggiornati sulla sicurezza informatica in Italia, emersi durante l’illustrazione del nuovo Rapporto Clusit.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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