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Obblighi di trasparenza e privacy: l’EDPB costruisce i pilastri per la conformità futura

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L’European Data Protection Board ha lanciato la sua azione sul quadro coordinato di applicazione (CEF) per il 2026. A differenza dell’anno scorso, che era incentrato sul diritto alla cancellazione, l’attenzione quest’anno si sposta sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti dal GDPR. I punti salienti

Pubblicato il 23 mar 2026
Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

Obblighi di trasparenza e privacy EDPB

Al via l’azione coordinata di applicazione per il 2026. Lo rende noto l’EDPB in un comunicato. Il tutto si colloca nel piano strategico 2024-2027 che lo stesso Board ha pianificato.

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Chiara Ponti
Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

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