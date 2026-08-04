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Cybersecurity360 Awards 2026: le sfide della leadership antifragile

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Analisi dei modelli di efficacia mentale, del metodo SFERA e dei quattro pilastri operativi che permettono ai manager e ai CIO di trasformare l’incertezza e la volatilità in un reale vantaggio competitivo per l’organizzazione

Pubblicato il 4 ago 2026
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Matteo Gargiulo

Editor e specialista in media digitali e comunicazione internazionale

Leadership

I contesti aziendali contemporanei pongono i dirigenti e i responsabili dei sistemi informativi davanti a pressioni senza precedenti, scaturite da evoluzioni tecnologiche repentine, minacce informatiche e ritmi di mercato complessi.

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