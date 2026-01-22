La semplificazione normativa è una parola chiave ricorrente nel dibattito europeo sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, quando si tratta di AI e trattamento dei dati personali, il confine tra semplificazione ed erosione delle garanzie fondamentali è sottile.
AI Act e Digital Omnibus: EDPB e EDPS frenano sulla semplificazione a scapito dei diritti
EDPB ed EDPS frenano sul Digital Omnibus AI: semplificazione sì, ma non a costo dei diritti fondamentali. Criticità su dati sensibili per bias detection, registrazione sistemi e ruolo DPA nelle sandbox UE. Servono tempistiche chiare e accountability solida. Ecco i punti salienti dell’opinione congiunta
