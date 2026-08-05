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Sovranità digitale e AI: le sfide per la leadership IT

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Un’analisi approfondita affronta il tema della sovranità digitale e dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle organizzazioni aziendali, mettendo a confronto la sensibilità dei professionisti e le reali strategie adottate dalle imprese tra sfide geopolitiche e scelte tecnologiche

Pubblicato il 5 ago 2026
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Matteo Gargiulo

Editor e specialista in media digitali e comunicazione internazionale

Dimensionare il team di sicurezza

In occasione del kickoff dell’Empowerment Program, il percorso formativo volto a consolidare le competenze delle comunità dei CIO e dei CISO verso l’appuntamento autunnale con i Digital360 Awards 2026 e i Cybersecurity360 Awards, il dibattito si è concentrato sulle complesse dinamiche di interazione tra le funzioni tecnologiche e i consigli di amministrazione.

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