Sovranità digitale e AI: le sfide per la leadership IT

In occasione del kickoff dell’Empowerment Program, il percorso formativo volto a consolidare le competenze delle comunità dei CIO e dei CISO verso l’appuntamento autunnale con i Digital360 Awards 2026 e i Cybersecurity360 Awards, il dibattito si è concentrato sulle complesse dinamiche di interazione tra le funzioni tecnologiche e i consigli di amministrazione.