Il report dell’Acn di maggio 2026 ha registrato un incremento del 47% degli eventi informatici senza impatti, mentre gli incidenti sono in declino.
il report
ACN: troppe aziende vivono ancora la cyber come notifica e non come governo del rischio
L’Operational summary di Acn registra a maggio 2026 ben 158 incidenti, in calo del 10% rispetto ad aprile, mentre la NIS2 fa emergere gli eventi. Ecco il report nei dettagli: ma non deve diventare il bollettino meteo della minaccia, perché è l’ora di costruire il tetto
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