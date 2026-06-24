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ACN: troppe aziende vivono ancora la cyber come notifica e non come governo del rischio

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L’Operational summary di Acn registra a maggio 2026 ben 158 incidenti, in calo del 10% rispetto ad aprile, mentre la NIS2 fa emergere gli eventi. Ecco il report nei dettagli: ma non deve diventare il bollettino meteo della minaccia, perché è l’ora di costruire il tetto

Pubblicato il 24 giu 2026
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ACN: a marzo l’obbligo di notifica della Nis2 rende visibili gli incidenti cyber; Acn, ad aprile 2026: il quadro resta severo; ACN: maggio in chiaroscuro, ma la NIS2 illumina il radar

Il report dell’Acn di maggio 2026 ha registrato un incremento del 47% degli eventi informatici senza impatti, mentre gli incidenti sono in declino.

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Mirella Castigli
Giornalista
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

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