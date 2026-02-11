Il report riepilogativo pubblicato dal CERT-AgID sulle campagne malevole analizzate nel corso del 2025 offre un panorama dettagliato dell’ecosistema delle cyber minacce.
Evoluzione delle campagne malevole in Italia: i numeri nel 2025
Il report riepilogativo del CERT-AgID evidenzia una crescita significativa sia in termini quantitativi sia qualitativi delle attività malevole osservate, con una notevole capacità di adattamento dei criminal hacker che sfruttano vettori consolidati introducendo tecniche di ingegneria sociale sempre più raffinate. I dati
