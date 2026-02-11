Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

CERT-AGid

Evoluzione delle campagne malevole in Italia: i numeri nel 2025

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
Indirizzo copiato

Il report riepilogativo del CERT-AgID evidenzia una crescita significativa sia in termini quantitativi sia qualitativi delle attività malevole osservate, con una notevole capacità di adattamento dei criminal hacker che sfruttano vettori consolidati introducendo tecniche di ingegneria sociale sempre più raffinate. I dati

Pubblicato il 11 feb 2026
Salvatore Lombardo

Funzionario informatico, Esperto ICT, Socio Clusit e autore

Campagne malevole in Italia CERT-AgID

Il report riepilogativo pubblicato dal CERT-AgID sulle campagne malevole analizzate nel corso del 2025 offre un panorama dettagliato dell’ecosistema delle cyber minacce.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Salvatore Lombardo
Funzionario informatico, Esperto ICT, Socio Clusit e autore

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • XDR Cisco e Lutech cover

  • XDR: sinergia tecnologica per una cyber security innovativa, personalizzata e potente

    27 Feb 2025

    di Laura Zanotti

    Condividi
  • Ransomware ESXi, falso password manager KeePass sotto attacco: come proteggersi

  • sicurezza nazionale

    Ransomware, una legge per vietare il pagamento dei riscatti: utile, ma non basta

    08 Mag 2025

    di Marco Tullio Giordano

    Condividi
  • Semplificazione NIS2

  • la proposta

    NIS2 e Cybersecurity Act 2: verso una semplificazione matura della compliance europea

    27 Gen 2026

    di Sandro Sana

    Condividi
  • Out of distribution (Ood): come riconoscere quando l'AI non sa; Dall'entusiasmo all'adozione strategica: un framework

  • INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    Out of Distribution (OoD): cos'è e come riconoscere quando l'AI non sa

    03 Lug 2025

    di Vincenzo Calabrò

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x