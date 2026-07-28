Un accesso non autorizzato a un database clienti, un ransomware che cifra i server aziendali, un invio massivo di email con l’indirizzario in copia visibile: sono tutti episodi diversi che il GDPR racchiude sotto un’unica etichetta, quella di data breach, e che impongono al titolare del trattamento di attivare in poche ore una macchina organizzativa fatta di valutazioni tecniche, decisioni legali e adempimenti formali.
la guida pratica
Gestione del data breach: i protocolli operativi di segnalazione e notifica alle autorità
Dalla scoperta dell’incidente alla chiusura del caso: la guida operativa alle 72 ore, alla notifica telematica al Garante e agli obblighi di comunicazione verso gli interessati previsti dal GDPR
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo
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