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Gestione del data breach: i protocolli operativi di segnalazione e notifica alle autorità

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Dalla scoperta dell’incidente alla chiusura del caso: la guida operativa alle 72 ore, alla notifica telematica al Garante e agli obblighi di comunicazione verso gli interessati previsti dal GDPR

Pubblicato il 28 lug 2026
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Federica Maria Rita Livelli

Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo

Gestione data breach

Un accesso non autorizzato a un database clienti, un ransomware che cifra i server aziendali, un invio massivo di email con l’indirizzario in copia visibile: sono tutti episodi diversi che il GDPR racchiude sotto un’unica etichetta, quella di data breach, e che impongono al titolare del trattamento di attivare in poche ore una macchina organizzativa fatta di valutazioni tecniche, decisioni legali e adempimenti formali.

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