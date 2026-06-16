Alcune organizzazioni stanno affrontando le deliberazioni di ACN come un esercizio di produzione documentale. Cercano modelli, piani, scadenze, senza comprendere che la resilienza non nasce dalla carta, ma dalla conoscenza concreta della propria struttura operativa.
sequenze adempimenti
La resilienza non si scrive, ma si costruisce: si parte dall’elenco dei fornitori critici
La domanda da porsi non è se esistono alternative, ma se possiamo davvero sostituire un fornitore senza compromettere la continuità. Questo è l’interrogativo che rivela la vulnerabilità nascosta. Ecco perché occorre partire dall’elenco dei fornitori critici, per costruire la resilienza
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