Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

sequenze adempimenti

La resilienza non si scrive, ma si costruisce: si parte dall’elenco dei fornitori critici

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

La domanda da porsi non è se esistono alternative, ma se possiamo davvero sostituire un fornitore senza compromettere la continuità. Questo è l’interrogativo che rivela la vulnerabilità nascosta. Ecco perché occorre partire dall’elenco dei fornitori critici, per costruire la resilienza

Pubblicato il 16 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO

NIS2 categorizzazioni fornitori incidenti; La resilienza non si scrive, ma si costruisce: si parte dall’elenco dei fornitori critici

Alcune organizzazioni stanno affrontando le deliberazioni di ACN come un esercizio di produzione documentale. Cercano modelli, piani, scadenze, senza comprendere che la resilienza non nasce dalla carta, ma dalla conoscenza concreta della propria struttura operativa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Giuseppe Alverone, già Generale dei Carabinieri e DPO dell’Arma, oggi consulente, formatore, autore e auditor specializzato in privacy, cybersecurity e governance del rischio.

Seguimi su
P
Monica Perego
Consulente, Formatore Privacy & DPO

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Legge sull'intelligenza artificiale: il nuovo quadro normativo italiano; Le 12 best practice dell'ingegneria dei sistemi di intelligenza artificiale

  • AI security

    La sicurezza dell’intelligenza artificiale è una necessità cruciale per le imprese

    06 Ago 2025

    di Domenico Raguseo e Pietro Leo

    Condividi
  • CryptPad e il paradigma zero-knowledge: un binomio vincente - La fiducia come capitale: la conformità al Gdpr e alla NIS 2 diventa un vantaggio competitivo

  • responsabilità proattiva

    La fiducia come capitale: la conformità a GDPR e NIS 2 diventa un vantaggio competitivo

    31 Ott 2025

    di Giuseppe Alverone

    Condividi
  • Direttiva NIS2 nel settore alimentare: implicazioni per la cyber security; Cyber attacco all'eCommerce di Eataly: ecco i dati a rischio e come proteggersi

  • attacchi hacker

    Cyber attacco all'eCommerce di Eataly: ecco i dati a rischio e come proteggersi

    08 Giu 2026

    di Mirella Castigli

    Condividi
  • iran attacchi cyber; La guerra ibrida che non abbiamo chiesto: la minaccia iraniana; Cyber strategia nazionale Usa: fa da sfondo lo scenario di cyber guerra con l'Iran; L'Iran minacci vincoli ai cavi sottomarini: a rischio la connettività digitale mondiale

  • L'analisi

    La guerra ibrida che non abbiamo chiesto: la minaccia iraniana

    16 Mar 2026

    di Benito Mirra

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x