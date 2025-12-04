Il CISO (Chief Information Security Officer) è oggi una delle figure più richieste e strategiche all’interno delle aziende. Non si tratta soltanto di un tecnico della sicurezza informatica, ma di un vero leader manageriale, chiamato a tradurre la complessità tecnologica in decisioni capaci di proteggere il business.
l’approfondimento
L’importanza di avere un CISO, il guardiano della resilienza digitale
Il CISO è il leader strategico della sicurezza informatica: guida la resilienza digitale, protegge asset e reputazione aziendale, traduce la complessità tecnica in scelte di business garantendo continuità operativa e conformità normativa
