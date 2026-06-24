Il monitoraggio della postura di sicurezza dei fornitori esterni è una delle discipline più difficili da rendere sistematica nelle organizzazioni e non per mancanza di consapevolezza, in quanto il rischio supply chain è oggi ampiamente riconosciuto, ma per un problema strutturale: senza metriche definite, il monitoraggio rimane discontinuo, soggettivo e dipendente dall’iniziativa dei singoli.