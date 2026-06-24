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KPI di sicurezza: come monitorare i fornitori esterni in modo continuativo

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I KPI di sicurezza trasformano il monitoraggio dei vendor da attività episodica a processo continuo e misurabile. Questa guida fornisce un catalogo operativo di indicatori con soglie e frequenze, il framework lagging/leading, il vendor scorecard ponderato e gli strumenti per automatizzare il reporting verso il management

Pubblicato il 24 giu 2026
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Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

KPI di sicurezza

Il monitoraggio della postura di sicurezza dei fornitori esterni è una delle discipline più difficili da rendere sistematica nelle organizzazioni e non per mancanza di consapevolezza, in quanto il rischio supply chain è oggi ampiamente riconosciuto, ma per un problema strutturale: senza metriche definite, il monitoraggio rimane discontinuo, soggettivo e dipendente dall’iniziativa dei singoli.

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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