Il monitoraggio della postura di sicurezza dei fornitori esterni è una delle discipline più difficili da rendere sistematica nelle organizzazioni e non per mancanza di consapevolezza, in quanto il rischio supply chain è oggi ampiamente riconosciuto, ma per un problema strutturale: senza metriche definite, il monitoraggio rimane discontinuo, soggettivo e dipendente dall’iniziativa dei singoli.
rischio supply chain
KPI di sicurezza: come monitorare i fornitori esterni in modo continuativo
I KPI di sicurezza trasformano il monitoraggio dei vendor da attività episodica a processo continuo e misurabile. Questa guida fornisce un catalogo operativo di indicatori con soglie e frequenze, il framework lagging/leading, il vendor scorecard ponderato e gli strumenti per automatizzare il reporting verso il management
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