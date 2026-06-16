L’intelligenza artificiale ha smesso da tempo di essere un argomento da convegno. Nei reparti di produzione, nei sistemi di gestione della supply chain e nelle piattaforme di procurement i modelli avanzati e gli algoritmi predittivi sono già operativi. Generano previsioni, ottimizzano flussi, automatizzano decisioni. I risultati sono misurabili, i casi d’uso reali, i benefici documentati.

Eppure, per molte organizzazioni, la distanza tra “l’AI che abbiamo visto in una demo” e “l’AI che abbiamo effettivamente messo in produzione” rimane significativa. Non per mancanza di interesse, ma per la difficoltà di capire quali soluzioni siano davvero mature, quali percorsi di adozione siano praticabili e quali implicazioni di sicurezza accompagnino questi cambiamenti.

L’AI Demo Day 2026, in programma il 18 giugno a Milano, è pensato proprio per colmare questo divario: non raccontare l’intelligenza artificiale, ma mostrarla in azione. Con demo live, casi reali e confronto diretto con le aziende che hanno già percorso quella strada.

L’AI è già dentro i processi industriali: i numeri lo confermano

Partiamo dai dati, perché la narrazione conta ma le evidenze contano di più. Secondo le analisi di McKinsey, le organizzazioni che adottano modelli di AI per il demand forecasting ottengono miglioramenti nell’accuratezza previsionale compresi tra il 20% e il 50%.

Parallelamente, una gestione più intelligente delle scorte, guidata da algoritmi predittivi invece che da regole statiche, consente riduzioni dell’inventory tra il 20% e il 30%.

Sul fronte della supply chain, diverse organizzazioni stanno impiegando sistemi avanzati per ottimizzare flussi logistici, pianificazione e approvvigionamento, con impatti documentati sui costi operativi fino al -15%. Non si tratta di scenari teorici: sono risultati già raggiunti da aziende che hanno compiuto scelte concrete su architetture, dati e processi.

Nel procurement, il cambiamento è forse ancora più visibile. Secondo Deloitte, il 71% dei responsabili acquisti sta già sperimentando o adottando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per automatizzare attività operative, migliorare la valutazione dei fornitori e supportare processi decisionali più rapidi e fondati sui dati.

La vera sfida, oggi, non è più capire se l’AI entrerà in questi processi. Ci è già entrata. La sfida è capire come farlo bene, con le giuste architetture, il giusto governo del dato e, soprattutto, la giusta attenzione alla sicurezza.

AI Demo Day 2026: vedere le soluzioni in azione, non nelle slide

La nuova edizione dell’AI Demo Day nasce con un obiettivo preciso: portare l’intelligenza artificiale fuori dalla dimensione delle presentazioni commerciali e mostrarla mentre lavora.

L’evento, dedicato ai temi di production, supply chain e procurement, è strutturato attorno a demo live di soluzioni già pronte per la produzione, con la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti e aziende che le hanno già adottate.

Il format è volutamente pratico. Non un ciclo di keynote, ma un contesto in cui è possibile vedere, chiedere, toccare. Tra i temi al centro della giornata:

Demand forecasting e pianificazione intelligente della domanda.

Ottimizzazione della supply chain e dei flussi logistici.

Procurement e gestione automatizzata dei fornitori.

Controllo qualità e automazione dei processi produttivi.

Digital twin e simulazione dei processi in ambienti virtuali.

Un’occasione, in sintesi, per passare dall’interesse verso l’intelligenza artificiale alla comprensione concreta di come può generare valore nei processi aziendali. Perché la domanda che sempre più organizzazioni si stanno ponendo non è “cosa può fare l’AI”, ma “dove può generare il maggiore impatto per il mio business e a quali condizioni di sicurezza”.

La dimensione cyber che l’AI industriale non può ignorare

Questa è la sezione che, in un convegno generalista, spesso manca. O viene relegata a una nota a margine. Invece, l’adozione dell’AI nei processi industriali e nella supply chain porta con sé una serie di implicazioni di sicurezza che devono essere valutate prima di mettere in produzione qualsiasi soluzione, non dopo.

Non si tratta di un invito alla prudenza fine a sé stessa, ma di un’indicazione operativa: chi sta valutando soluzioni AI per le proprie operations deve includere la dimensione cyber come criterio di selezione, non come verifica successiva.

Supply chain digitale: più intelligente, ma anche più esposta

L’integrazione di sistemi AI all’interno della catena di fornitura porta con sé una conseguenza diretta: l’espansione della superficie d’attacco. Ogni connessione tra sistemi OT (Operational Technology) e IT, ogni integrazione con piattaforme di fornitori terzi, ogni flusso di dati condiviso con partner e terzisti rappresenta un potenziale vettore.

La Direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.lgs. 138/2024, affronta esplicitamente il tema della sicurezza della supply chain, imponendo alle organizzazioni in scope di valutare e monitorare i rischi associati ai fornitori di tecnologia.

Le soluzioni AI che si integrano nei sistemi di produzione o di procurement rientrano a pieno titolo in questo perimetro di valutazione.

Dunque, le domande da porsi prima di qualsiasi adozione sono:

Chi ha accesso ai dati che alimentano i modelli?

Dove vengono elaborati?

Quali garanzie contrattuali offre il fornitore in termini di sicurezza e continuità operativa?

In sede di due diligence su soluzioni AI per la supply chain è quindi importante richiedere sempre la documentazione relativa all’architettura di sicurezza del sistema: gestione degli accessi ai modelli, procedure di aggiornamento, policy di data retention e localizzazione dei dati.

È una verifica che si inserisce naturalmente nei processi di Vendor Risk Management previsti da NIS2 e ISO/IEC 27001.

I modelli AI come nuova superficie d’attacco

C’è una categoria di rischi che merita attenzione specifica, perché è spesso sottovalutata anche da profili tecnici esperti: gli attacchi ai modelli stessi.

Il data poisoning (l’alterazione dei dati di addestramento per condizionare le previsioni del modello) è un vettore già documentato in contesti industriali. In un sistema di demand forecasting compromesso, le previsioni alterate possono portare a decisioni sbagliate su scorte e acquisti, con impatti economici significativi prima ancora che l’attacco venga rilevato.

La prompt injection (tecnica con cui input malevoli vengono costruiti per manipolare il comportamento di un modello AI) è particolarmente rilevante nei sistemi di procurement automatizzato, dove le piattaforme AI processano documenti e comunicazioni di fornitori terzi che potrebbero, in teoria, contenere istruzioni malevole.

In questo contesto acquista rilievo l’EU AI Act, che classifica come ad alto rischio i sistemi AI impiegati nella gestione delle infrastrutture critiche e in specifici ambiti della catena produttiva. Per questi sistemi, il Regolamento prevede requisiti espliciti di robustezza, accuratezza e cyber security, che dovranno essere verificati e documentati.

Governance AI e cyber security: la security-by-design non è un optional

Il principio è semplice, anche se nella pratica fatica ad affermarsi: la sicurezza di un sistema AI non si aggiunge alla fine, si progetta all’inizio. Security by design e privacy by design non sono formule di compliance: sono approcci che condizionano la scelta dell’architettura, la selezione del fornitore e la definizione dei processi di governance.

Chiunque stia valutando soluzioni AI per le operations dovrebbe includere nel proprio processo decisionale almeno tre domande:

Dove risiedono i dati che alimentano il modello e chi è autorizzato ad accedervi?

Come vengono gestiti gli aggiornamenti del modello, e chi li valida prima del rilascio in produzione?

Quali meccanismi di monitoraggio e anomaly detection sono previsti per rilevare comportamenti anomali del sistema AI?

Queste domande non rallentano l’adozione: la orientano. E permettono di costruire un percorso che sia sostenibile non solo dal punto di vista dell’efficienza operativa, ma anche della resilienza e della conformità normativa.

Per le organizzazioni in scope NIS2, la valutazione delle soluzioni AI per la supply chain e la produzione dovrebbe essere integrata nel processo di gestione del rischio già previsto dalla direttiva. Il Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection fornisce indicazioni specifiche sulla valutazione del rischio AI che possono essere utilizzate come riferimento operativo.

Come partecipare all’AI Demo Day del 18 giugno

L’AI Demo Day 2026 si tiene il 18 giugno 2026 a Milano. L’evento è aperto a professionisti, manager e consulenti che operano nell’area delle operations, della supply chain e del procurement, e che vogliono confrontarsi con le soluzioni attualmente disponibili sul mercato attraverso demo live e casi reali.

Il programma completo e le informazioni per la registrazione sono disponibili sulla pagina dedicata: AI Demo Day – L’Intelligenza Artificiale per Production & Supply Chain & Procurement.

La partecipazione offre anche un’opportunità concreta: osservare le soluzioni proposte non solo attraverso la lente dell’efficienza operativa, ma anche con lo sguardo del consulente di sicurezza. Chiedere ai vendor presenti come gestiscono la protezione dei dati, la robustezza dei modelli, la compliance normativa.

Sono domande legittime. E, sempre di più, sono domande attese.