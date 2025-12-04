Tramite il corretto uso di strumenti di AI generativa, anche nella loro versione gratuita, è possibile agevolare notevolmente tutte le attività legate al presidio, all’implementazione e alla verifica dei sempre più numerosi atti legislativi che impattano sul sistema informativo e sulla sicurezza aziendale.
Come l’AI generativa supporta la compliance normativa
Strumenti come ChatGPT, Claude, Gemini e NoteBookLM stanno dimostrando un grande potenziale nel supportare le organizzazioni nella gestione di normative complesse come il Regolamento DORA, la Direttiva NIS2 e il GDPR. Ecco gli strumenti di AI generativa per la compliance normativa
Auditor, esperto Privacy e Cyber Security, Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT
