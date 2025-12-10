La recente Guidance for Risk Management of Artificial Intelligence Systems pubblicata l’11 novembre 2025 dal Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) rappresenta un momento rilevante per il dibattito sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale in Europa.
l’analisi
IA e rischio d’impresa: la guida EDPS parla anche alle aziende
Le nuove linee guida EDPS offrono indicazioni preziose per anticipare l’applicazione dell’AI Act e integrare fin da subito un approccio maturo alla gestione dei rischi. Una mappa utilizzabile dalle istituzioni europee e dalle imprese per muoversi in modo responsabile e strategico nell’adozione dell’IA
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business