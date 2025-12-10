Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l’analisi

IA e rischio d’impresa: la guida EDPS parla anche alle aziende

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

Le nuove linee guida EDPS offrono indicazioni preziose per anticipare l’applicazione dell’AI Act e integrare fin da subito un approccio maturo alla gestione dei rischi. Una mappa utilizzabile dalle istituzioni europee e dalle imprese per muoversi in modo responsabile e strategico nell’adozione dell’IA

Pubblicato il 10 dic 2025
Tania Orrù

Privacy Officer e Consulente Privacy

IA e rischio d’impresa guida EDPS

La recente Guidance for Risk Management of Artificial Intelligence Systems pubblicata l’11 novembre 2025 dal Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) rappresenta un momento rilevante per il dibattito sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale in Europa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

O
Tania Orrù
Privacy Officer e Consulente Privacy
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Il riarmo della Nato: le sfide per l'a cyber'Europa

  • gli scenari

    Guerra 4.0, la convergenza tra il fisico e il digitale: il futuro dei conflitti

    16 Dic 2024

    di Sandro Sana

    Condividi
  • Guida alle migliori VPN per lo streaming

  • LA GUIDA

    Sblocca tutto: le migliori VPN per lo streaming del 2025

    05 Ago 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • CoPhish

  • l'analisi tecnica

    CoPhish abusa di Copilot Studio per rubare account: la nuova trappola del phishing

    29 Ott 2025

    di Salvatore Lombardo

    Condividi
  • meme4cyber360_semplificareGDPR

  • meme della settimana

    La strada per l'inferno è lastricata di pessime semplificazioni

    14 Nov 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x