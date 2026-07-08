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È il momento d’oro dei data center. Trainati da cloud, AI e PA digitale

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L’Italia, con 251 infrastrutture attive al giugno 2026 e un valore di mercato atteso a 14,97 miliardi di dollari entro il 2031, si posiziona come hub emergente della data economy mediterranea. Stato dell’arte, trend di mercato, quadro normativo e prospettive di sviluppo per operatori, investitori e istituzioni

Pubblicato il 8 lug 2026
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Federica Maria Rita Livelli

Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo

data center

Il mercato italiano dei data center sta attraversando una fase di crescita strutturale senza precedenti, trainata dalla domanda di servizi cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale del settore pubblico.

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