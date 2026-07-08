Il mercato italiano dei data center sta attraversando una fase di crescita strutturale senza precedenti, trainata dalla domanda di servizi cloud, intelligenza artificiale e trasformazione digitale del settore pubblico.
il dossier
È il momento d’oro dei data center. Trainati da cloud, AI e PA digitale
L’Italia, con 251 infrastrutture attive al giugno 2026 e un valore di mercato atteso a 14,97 miliardi di dollari entro il 2031, si posiziona come hub emergente della data economy mediterranea. Stato dell’arte, trend di mercato, quadro normativo e prospettive di sviluppo per operatori, investitori e istituzioni
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo
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