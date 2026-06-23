Attacchi crittografici: la mappa completa delle minacce che ogni CISO deve conoscere

La crittografia rappresenta l’ultima linea di difesa per i dati aziendali, ma molti professionisti della sicurezza la considerano una “scatola nera” inviolabile (e troppo complicata da capire). Si tratta di un’approssimazione che può costare cara, perché ogni algoritmo crittografico ha i suoi punti deboli e con le tecniche giuste qualsiasi implementazione può essere compromessa.