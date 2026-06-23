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Attacchi crittografici: la mappa completa delle minacce che ogni CISO deve conoscere

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Ogni algoritmo crittografico ha i suoi punti deboli e con le tecniche giuste qualsiasi implementazione può essere compromessa. Conoscere le principali tipologie di attacchi crittografici è quindi utile per adottare le giuste contromisure. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 23 giu 2026
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Fabrizio Saviano

CISO ANPS Milano

Attacchi crittografici

La crittografia rappresenta l’ultima linea di difesa per i dati aziendali, ma molti professionisti della sicurezza la considerano una “scatola nera” inviolabile (e troppo complicata da capire). Si tratta di un’approssimazione che può costare cara, perché ogni algoritmo crittografico ha i suoi punti deboli e con le tecniche giuste qualsiasi implementazione può essere compromessa.

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Fabrizio Saviano
CISO ANPS Milano

Istruttore Autorizzato (ISC)² per la certificazione CISSP, consulente e autore di libri nell’ambito della sicurezza e governance IT, tecnologie persuasive e cognitive.

Laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Cognitivismo, è stato agente scelto della squadra intrusioni della Polizia Postale di Milano, CISO di una banca globale e ha avviato BT Security in Italia.

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