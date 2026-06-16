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Imaging di sicurezza: perché standardizzare i sistemi riduce rischi, costi e tempi

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L’imaging di sicurezza è una pratica spesso sottovalutata, ma fondamentale per ridurre vulnerabilità, errori di configurazione e costi operativi. Standardizzare sistemi e baseline consente di rafforzare la cybersecurity, semplificare la gestione degli endpoint e migliorare la governance del rischio

Pubblicato il 16 giu 2026
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Fabrizio Saviano

CISO ANPS Milano

Imaging di sicurezza
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L’imaging rappresenta una delle tecniche più sottovalutate nella gestione della sicurezza IT, eppure può fare la differenza tra un deployment sicuro e uniforme e il caos di configurazioni personalizzate che aprono la strada agli attaccanti.

È una pratica che gli amministratori IT già praticano, ma qui parliamo di sicurezza e alcuni di essi potrebbero non applicarla con la disciplina necessaria.

Il principio è apparentemente semplice: configuri un sistema con tutte le impostazioni di sicurezza desiderate, lo catturi come “immagine master” e poi distribuisci questa immagine su tutti gli altri sistemi dell’organizzazione.

Questo processo di provisioning garantisce che ogni sistema parta da uno stato sicuro e omogeneo, eliminando le variabili umane che spesso introducono vulnerabilità impreviste.

Proviamo a capire perché pratiche relativamente semplici da implementare e relativamente economiche possano aiutare ognuno di noi a governare la sicurezza, riducendo al minimo gli errori[1].

L’illusione della sicurezza standard: taglia unica e unisex

L’imaging e la forza dell’uniformità: meno superficie di attacco

Quando tutti i sistemi partono dalla stessa baseline sicura, gli amministratori sanno esattamente cosa aspettarsi da ogni macchina. Non ci sono sorprese nelle configurazioni, non ci sono impostazioni di default non sicure dimenticate da qualche tecnico che andava di fretta, non ci sono servizi attivi abbandonati a sé stessi.

Questa uniformità riduce drasticamente la superficie di attacco e semplifica enormemente le attività di monitoraggio e di incident response.

Un esempio pratico: se sai che tutti i server web partono dalla stessa immagine e hanno solo la porta 443 aperta, un sistema che improvvisamente espone la porta 22 (SSH) salta immediatamente all’occhio e diventa il candidato ideale per essere ispezionato.

Senza questa baseline uniforme, distinguere ciò che è legittimo da ciò che è sospetto diventa il giochino degli indovinelli.

Quindi abbiamo capito che l’imaging risolve il problema dello stato iniziale dei sistemi, ma cosa succede dopo settimane o mesi di utilizzo? Semplice: che i sistemi tendono naturalmente a “deviare” dalla configurazione originale dopo che hanno ricevuto aggiornamenti, modifiche manuali e installazione di software aggiuntivo.

È qui che entrano in gioco strumenti che possono controllare periodicamente i sistemi e riapplicare automaticamente le impostazioni di sicurezza per mantenerle allineate alla baseline.

Questo controllo continuo trasforma l’imaging da semplice tecnica di deployment ad un sistema di governance permanente. Senza fare troppi nomi, questi strumenti possono verificare tutto: dal rispetto delle policy delle password alle configurazioni del firewall, dalle impostazioni di crittografia alle politiche di aggiornamento automatico.

Quando un sistema si discosta dalla baseline, viene automaticamente riportato in linea o viene segnalato.

Il lato oscuro dell’imaging: da standardizzazione a rigidità

Tuttavia, l’imaging ha i suoi limiti. La stessa uniformità che rappresenta un vantaggio per la sicurezza può diventare un problema.

Ad esempio, se l’immagine master contiene un errore di configurazione o una vulnerabilità, i problemi si propagano istantaneamente su tutti i sistemi dell’organizzazione. È l’equivalente digitale della mela marcia.

Inoltre, non tutti i sistemi sono uguali: un server di database ha esigenze diverse da un workstation utente, che a sua volta differisce da un sistema di controllo industriale. Creare un’immagine unica per tutti significa spesso includere componenti non necessari (aumentando la superficie di attacco e la CPU workload) o escludere funzionalità essenziali per alcuni ruoli specifici.

Imaging modulare e ruoli specifici

La soluzione più efficace prevede la creazione di immagini diverse per ruoli diversi: un’immagine per i server web, una per i database, una per le workstation utente, una per i sistemi amministrativi.

Ogni immagine contiene solo i componenti necessari per il ruolo specifico, ma anche le immagini devono essere inserite in un ciclo di vita per poter essere governate.

Questo approccio modulare richiede più lavoro iniziale e una revisione periodica, ma ripaga lo sforzo nel lungo periodo.

Gli amministratori possono applicare aggiornamenti di sicurezza specifici per il ruolo di ogni sistema, possono testare modifiche su sottoinsiemi di sistemi e possono rispondere rapidamente alle minacce particolari che colpiscono specifiche tecnologie.

[1] Per strategie avanzate di imaging e gestione delle baseline di sicurezza, il Manuale CISO Security Manager prepara alla certificazione CISSP e fornisce metodologie pratiche per implementare sistemi di deployment sicuri e scalabili in ambienti complessi.
@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabrizio Saviano
CISO ANPS Milano

Istruttore Autorizzato (ISC)² per la certificazione CISSP, consulente e autore di libri nell’ambito della sicurezza e governance IT, tecnologie persuasive e cognitive.

Laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Cognitivismo, è stato agente scelto della squadra intrusioni della Polizia Postale di Milano, CISO di una banca globale e ha avviato BT Security in Italia.

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