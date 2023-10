Cyber security, i corsi gratuiti e certificati per crescere e imparare

Le certificazioni sono utili e sono vieppiù richieste come carta d’accesso al mondo del lavoro. Tuttavia, va considerato che sono oggetto di un’inflazione capace di annichilirne il valore. Per questo motivo abbiamo suddiviso la cyber security in sottoinsiemi proponendo certificazioni peculiari e, a corredo, indicando quali corsi gratuiti possono essere seguiti – online e in presenza – per formarsi al meglio. Laddove non è stato possibile trovare percorsi gratuiti, abbiamo dato priorità a quelli dal costo abbordabile.

Va anche detto che le università offrono percorsi di formazione in cyber security e, unendo le certificazioni ai percorsi accademici, si ottiene un curriculum particolarmente appetibile.

Le certificazioni per i Security Architect

Quella del Security Architect è la figura deputata all’individuazione delle vulnerabilità della rete e alla sicurezza dei sistemi all’interno del suo perimetro.

Le certificazioni più gettonate in quest’ambito sono la Certified Information Systems Security Professional (CISSP), la CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) e la Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA).

La CISSP certifica la capacità di approntare strategie di cyber security e un percorso formativo è offerto da Cybrary. Un programma completo della durata di 32 ore che include immersioni tra le norme giuridiche, nel networking e nel Cloud. Una formazione variegata e approfondita che può essere acquisita gratuitamente oppure pagando 28 euro (56 euro nella versione multiutente). La versione gratuita ha un supporto limitato da parte dei tutor e impone un tempo massimo per la consultazione delle lezioni.

Classcentral offre invece una formula di istruzione modulare, con diversi corsi che affrontano temi differenti con un grado di difficoltà crescente. Questo dà il vantaggio di scegliere corsi adeguati alla propria formazione, senza dovere ripetere concetti già acquisiti.

La certificazione CASP+ è dedicata alla sicurezza del networking (esteso al Cloud) e alla crittografia. Udemy e alcuni specialisti attivi su LinkedIn offrono diversi livelli di preparazione a titolo gratuito. L’elenco è diversificato e, in alcuni casi, la formazione interattiva è ottimizzata per pc, è quindi sconsigliato usufruirne mediante smartphone o tablet con display dalle dimensioni ridotte.

Anche Cybrary propone dei corsi specifici e gratuiti. Il livello è avanzato e, le quasi 15 ore di corso, sono suddivise in 6 diversi moduli più un’appendice dedicata esclusivamente all’esame e alle strategie migliori per affrontarlo.

La certificazione SABSA, incentrata soprattutto sul risk management e sulla business continuity, può contare su alcuni corsi di qualità erogati dall’istituto che cura e sviluppa il framework. Si tratta per lo più di webinar, documentazione (white paper) e della possibilità di partecipare a forum frequentati da specialisti e discenti. Il prezzo dell’adesione è di 50 sterline l’anno, poco meno di 58 euro.

Le certificazioni per i Data Protection Officer

Il profilo del Data Protection Office (DPO) è deputato alla protezione dei dati e, al di là di quanto possa sembrare a una prima lettura, è una figura le cui competenze rientrano a pieno titolo nella sfera della cyber security. Il suo ruolo è determinante nel raggiungimento della conformità delle imprese che raccolgono o elaborano grandi moli di dati, obiettivi tra i più ambiti dagli hacker.

L’International Association of Privacy Professionals (IAPP) offre formazione specifica a pagamento ma i rudimenti, ossia le linee guida e le informazioni per prepararsi al meglio alla Certified Information Privacy Professional (CIPP) sono gratuiti, ancorché non disponibili in lingua italiana.

Coursera offre diversi moduli formativi, tutti in lingua inglese e con sottotitoli anche in italiano. Advisera offre lezioni e test gratuitamente, la certificazione però è a pagamento.

Free Courses Online offre diversi percorsi per la cyber security, con enfasi anche sulle conoscenze necessarie ai DPO. Cicli di studio di sei settimane da intendere come propedeutici per la preparazione agli esami di certificazione.

La Certified Information Systems Security Professional (CISSP) può essere preparata grazie ai corsi di Cybrary: 32 ore di focus specifici sulle architetture di rete, comunicazioni, gestione del rischio e delle crisi. Un percorso comune a diverse specializzazioni nell’ambito della cyber security.

Le certificazioni Computer Security Incident Responder

La sicurezza predittiva e i sistemi di prevenzione in genere, per quanto necessari, possono non essere sufficienti a respingere un’intrusione ed è soprattutto per fare fronte alle conseguenze di un attacco che ogni impresa dovrebbe essere dotata figure in grado di ridurre i danni e scongiurare il peggio.

Si parte dal percorso Certified Ethical Hacker (CEH) che impartisce le conoscenze utili all’individuazione delle vulnerabilità nelle reti, nei sistemi e nei software. EC-Council offre formazione diversificata che guarda a chi ha poche conoscenze e a chi ne ha di più approfondite. I corsi sono principalmente gratuiti e la formazione di livello avanzato può costare dai 99 ai 199 dollari (da 94 a 188 euro circa).

Udemy propone un corso interessante, architettato in diversi livelli e che copre tutti gli aspetti dell’ethical hacking al costo di 59,99 euro.

Infosec applica dei costi secondo logiche diverse. Permette di seguire corsi gratuitamente per sette giorni, salvo poi applicare un prezzo di 299 dollari l’anno (282 euro) per accedere a decine di percorsi di formazione. Sette giorni, tuttavia, sono sufficienti per il corso dedicato al Certified Computer Forensics Examiner (CCFE), comparto di professionisti dediti all’investigazione negli ambiti del cyber crimine.

Il monitoraggio delle reti e del traffico dati è terreno tipico del Certified Intrusion Analyst e Alison offre una formazione gratuita specifica che può essere intesa come un punto di partenza per poi espandere le conoscenze grazie alle soluzioni offerte da EC-Council.

La protezione delle architetture di rete e l’analisi degli incidenti sono demandate a profili che possono necessitare del Certified Incident Handler (GCIH) che si sovrappone alla Computer Security Incident Handler (CSIH) non più attuale dal mese di maggio del 2021. In questo ambito ci sono offerte formulate da Giac, alcune delle quali gratuite. La certificazione, tuttavia, viene rilasciata dietro pagamento.

La formazione a latere

Le certificazioni sono diverse e coprono tutti i comparti afferenti alla cyber security. Un orientamento può rendersi necessario ed è a questo proposito che nascono corsi di diversa natura, anche relativi all’uso di tecnologie specifiche.

Qui due esempi di formazione di diversa natura ma utili a comprendere quale priorità dare ai percorsi che si possono potenzialmente intraprendere.

La formazione Coursera

Un ciclo di formazione interessante offerto da Coursera e IBM, nel quadro del programma IT Fundamentals for Cybersecurity Specialization.

Quattro corsi di durata variabile tra le 11 e le 17 ore che possono essere seguiti online e a titolo gratuito.

I corsi Fortinet

Tutti online, tutti gratuiti. Fortinet offre 24 differenti corsi al cui proposito sono utili alcune precisazioni. I corsi sono pensati per approfondire la conoscenza dei tool e dei software venduti da Fortinet ma è pure vero che le conoscenze specifiche della materia sono trasversali e possono essere usate anche al di fuori dell’ecosistema dell’azienda di cyber security californiana.

Le certificazioni rilasciate sono:

Fortinet Certified Solution Specialist (FCSS) Zero Trust Access

FCSS Network Security

FCSS Public Cloud Security

FCSS Security Operations

FCSS OT Secuirity

E per i principianti?

Gli appassionati, i curiosi ma anche i lavoratori che vogliono entrare in possesso di strumenti utili alla comprensione delle dinamiche della cyber security e ai rischi a cui sono esposti ogni giorno, possono fare affidamento su questo corso base gestito interamente online da Udemy. Tredici lezioni utili per capire la genesi dei problemi tecnici e normativi, la gestione della sicurezza e della privacy, i rischi legati all’esfiltrazione di dati e agli accessi non autorizzati alle risorse di un’organizzazione.

Lezioni rapide e di breve durata (tutte sotto ai 20 minuti) e un costo totale, salvo offerte o promozioni, di 34,99 euro.

Completamente gratuito invece il corso sui fondamentali della Cyber security organizzato da Cisco. Quindici ore di formazione online, dispensata anche in italiano.

