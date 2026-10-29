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Rapporto Clusit 2026: il cybercrime mette sotto pressione le imprese

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Il Rapporto Clusit di ottobre 2026 censisce 4.911 incidenti gravi nel mondo e 245 in Italia. Nel Paese cala l’hacktivism, il cybercrime torna prevalente e il manifatturiero è il primo bersaglio: continuità operativa e sicurezza dei fornitori diventano priorità aziendali

Pubblicato il 29 ott 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

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Il rischio cyber per le imprese italiane cambia composizione: meno azioni dimostrative, più criminalità orientata al profitto. Nel primo semestre 2026 Clusit censisce 245 incidenti noti di particolare gravità in Italia e il manifatturiero diventa il settore più colpito. Il calo rispetto ai 280 casi dello stesso periodo del 2025 convive con una maggiore quota di eventi a impatto elevato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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