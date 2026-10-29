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Modelli AI per la cybersecurity: quali sono, quali scegliere

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Dall’AI che trova vulnerabilità e genera patch a quella che analizza gli incidenti, i nuovi modelli per la cybersecurity coprono compiti differenti. Il confronto tra Google, OpenAI, Anthropic, Cisco e i fornitori di piattaforme chiarisce prestazioni, accesso, costi e vincoli per le aziende

Pubblicato il 29 ott 2026
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Un modello di intelligenza artificiale può scoprire una vulnerabilità nascosta nel codice, un secondo può verificare in laboratorio se sia realmente sfruttabile, un terzo può correlare gli allarmi di una rete aziendale. La cybersecurity sta diventando uno dei primi settori in cui la specializzazione dell’AI produce strumenti diversi per lavori diversi.

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Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
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