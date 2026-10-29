Un modello di intelligenza artificiale può scoprire una vulnerabilità nascosta nel codice, un secondo può verificare in laboratorio se sia realmente sfruttabile, un terzo può correlare gli allarmi di una rete aziendale. La cybersecurity sta diventando uno dei primi settori in cui la specializzazione dell’AI produce strumenti diversi per lavori diversi.
Intelligenza artificiale
Modelli AI per la cybersecurity: quali sono, quali scegliere
Dall’AI che trova vulnerabilità e genera patch a quella che analizza gli incidenti, i nuovi modelli per la cybersecurity coprono compiti differenti. Il confronto tra Google, OpenAI, Anthropic, Cisco e i fornitori di piattaforme chiarisce prestazioni, accesso, costi e vincoli per le aziende
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