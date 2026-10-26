Un gruppo legato agli interessi dello Stato cinese ha usato agenti di intelligenza artificiale (con il framework specializzato Artex) per colpire centinaia di organizzazioni e, in diversi episodi, ottenere accessi privilegiati al cloud in meno di tre ore. Lo riporta Microsoft qualche giorno fa.
l'approfondimento
Come l’AI sta cambiando gli attacchi cyber e come difendersi
Gli attacchi informatici con AI cambiano velocità e scala. Microsoft documenta campagne con ARTEX capaci di ottenere privilegi cloud in meno di tre ore, mentre Sophos osserva agenti AI usati per sviluppare attacchi. PHP2Shell mostra come l’AI acceleri anche la ricerca delle falle: quali prove abbiamo, cosa resta incerto e come cambiano le difese
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
Plan, Do, Check… Quack!23 Ott 2026
-
AI Act, il decreto italiano entra in vigore: nuovi poteri di controllo e rischi per le aziende23 Ott 2026
-
Certificati TLS, la falla che mette in discussione la catena di fiducia di Internet22 Ott 2026
-
PHP2Shell, due vulnerabilità critiche in PHP: come proteggere i server21 Ott 2026
-
Phishing e digital body language: così gli attaccanti sfruttano la fiducia nei rapporti aziendali20 Ott 2026