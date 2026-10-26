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Come l’AI sta cambiando gli attacchi cyber e come difendersi

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Gli attacchi informatici con AI cambiano velocità e scala. Microsoft documenta campagne con ARTEX capaci di ottenere privilegi cloud in meno di tre ore, mentre Sophos osserva agenti AI usati per sviluppare attacchi. PHP2Shell mostra come l’AI acceleri anche la ricerca delle falle: quali prove abbiamo, cosa resta incerto e come cambiano le difese

Pubblicato il 26 ott 2026
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Un gruppo legato agli interessi dello Stato cinese ha usato agenti di intelligenza artificiale (con il framework specializzato Artex) per colpire centinaia di organizzazioni e, in diversi episodi, ottenere accessi privilegiati al cloud in meno di tre ore. Lo riporta Microsoft qualche giorno fa.

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Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
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