Il PHP Security Team ha rilasciato il 21 ottobre 2026 le patch d’emergenza per due vulnerabilità critiche, identificate come CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619 e conosciute pubblicamente con il nome di PHP2Shell. Le versioni corrette sono PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 e 8.2.35.

Entrambe hanno ricevuto un punteggio CVSS v4.0 di 9,2. Secondo il bollettino ufficiale del progetto PHP, un attaccante può sfruttarle per eseguire codice da remoto senza autenticazione in determinate configurazioni. I ricercatori hanno dimostrato exploit funzionanti contro installazioni di WordPress, Drupal e Joomla: il difetto si trova nel motore PHP, non nel codice dei singoli CMS.

Ramo PHP Prima release corretta Indicazione 8.5 8.5.12 Aggiornare 8.4 8.4.27 Aggiornare 8.3 8.3.36 Aggiornare 8.2 8.2.35 Aggiornare e pianificare la migrazione entro fine 2026 8.1 e precedenti — Fuori supporto upstream; verificare backport del fornitore o migrare

La scoperta introduce anche una novità: l’intelligenza artificiale ha contribuito a individuare le vulnerabilità e a costruire exploit che hanno permesso di comprenderne la gravità. Calif, OpenAI e Wiz hanno segnalato i problemi al team PHP durante l’estate 2026, collaborando alla verifica delle correzioni.

Gli amministratori devono ora affrontare un problema concreto: verificare quali sistemi PHP siano esposti, installare subito gli aggiornamenti attraverso il proprio fornitore o il progetto PHP e controllare che i processi in esecuzione utilizzino effettivamente la versione corretta. Le mitigazioni temporanee possono ridurre il rischio, ma non sostituiscono le patch.

PHP2Shell: cosa sappiamo delle due vulnerabilità critiche

Il rilascio ufficiale del 21 ottobre ha confermato le due vulnerabilità critiche, entrambe valutate 9,2 secondo CVSS v4.0. L’aggiornamento è stato anticipato di un giorno rispetto alla divulgazione inizialmente prevista per il 22 ottobre, dopo la circolazione prematura dei riferimenti alle CVE.

Le vulnerabilità interessano il runtime PHP utilizzato dai server web, compresi gli ambienti basati su PHP-FPM, Apache con mod_php, php-cgi, FrankenPHP e LiteSpeed. Il progetto PHP considera particolarmente elevato il rischio per Apache con mod_php, dove un exploit può essere attivato da una richiesta senza autenticazione prima ancora dell’esecuzione del codice applicativo.

Il team di sicurezza invita tutti gli utilizzatori ad aggiornare immediatamente. PHP 8.1 e le versioni precedenti sono fuori supporto upstream: per questi ambienti occorre verificare la presenza di pacchetti corretti del proprio distributore o pianificare la migrazione a una versione mantenuta.

Secondo le prove tecniche pubblicate da Wiz Research, le vulnerabilità possono permettere sia l’esecuzione di codice remoto senza autenticazione sia l’accesso a parti della memoria di un processo PHP. I ricercatori hanno dimostrato exploit contro distribuzioni di prova di WordPress, Drupal e Joomla.

Cloudflare ha rilevato tentativi di sfruttamento e ha distribuito regole di protezione prima della divulgazione pubblica. I tentativi osservati confermano la pressione sugli ambienti esposti; la loro presenza nei log, da sola, non permette di stabilire che una compromissione sia riuscita.

Perché si parla di esecuzione remota di codice

Le analisi tecniche confermano per PHP2Shell un rischio di remote code execution (RCE), cioè la possibilità per un attaccante di eseguire codice sul sistema che ospita l’applicazione. In alcune configurazioni lo sfruttamento è possibile senza conoscere credenziali di accesso.

Si tratta di uno scenario particolarmente delicato per un runtime utilizzato nell’erogazione di siti web, portali e servizi applicativi.

Un’eventuale compromissione del processo PHP potrebbe esporre dati e credenziali accessibili al servizio, consentire modifiche ai contenuti o offrire un punto d’appoggio per ulteriori attività malevole.

L’impatto effettivo dipenderebbe, però, dalle condizioni di sfruttamento, dai privilegi del processo e dall’architettura del sistema.

I due avvisi di sicurezza attribuiscono i problemi alla gestione degli errori e della memoria interna di PHP: la CVE-2026-109618 riguarda la corruzione della memoria in condizioni di esaurimento del limite disponibile, mentre la CVE-2026-109619 interessa riferimenti interni che possono sopravvivere alla conclusione di una richiesta ed essere riutilizzati da quella successiva.

Come l’intelligenza artificiale ha aiutato a scoprire PHP2Shell

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella scoperta di PHP2Shell è stato ricostruito dalla PHP Foundation e dai gruppi di ricerca coinvolti. Il problema legato alla gestione della memoria era stato intravisto nel 2024, durante i lavori seguiti a un audit di Quarkslab, ma non era stato individuato allora un percorso concreto per arrivare all’esecuzione remota di codice.

La svolta è arrivata nell’estate 2026. Nell’ambito del programma Patch the Planet, Calif ha esaminato PHP con l’aiuto di GPT-5.6 Sol. Un ricercatore di Calif ha segnalato un attacco RCE l’11 agosto; nello stesso giorno OpenAI ha segnalato indipendentemente la medesima causa di fondo. Il 24 agosto Wiz ha inviato un’ulteriore segnalazione al team PHP.

Secondo Wiz Research, le indagini hanno utilizzato Wiz Atlas, Gemini 4 Argon di Google DeepMind e GPT-5.6 Sol. Gli strumenti AI hanno aiutato ad analizzare le condizioni di corruzione della memoria, sviluppare e adattare gli exploit, predisporre rilevazioni e verificare le patch. Wiz attribuisce a Gemini 4 Argon un contributo particolarmente rilevante.

La difficoltà di sfruttare queste falle era dovuta alla necessità di concatenare più errori di gestione della memoria e adattare i tentativi alle differenze fra versioni, configurazioni e applicazioni. L’AI ha consentito ai ricercatori di analizzare gli errori e ripetere le prove con una rapidità che prima richiedeva un lavoro specialistico molto più lungo.

Wiz sostiene che un singolo ricercatore assistito da modelli AI abbia potuto completare in circa una settimana un lavoro che in precedenza avrebbe richiesto mesi a un team altamente specializzato. La ricerca è rimasta sotto la guida di esperti umani, mentre la valutazione delle modifiche e la pubblicazione delle correzioni sono state gestite dai manutentori PHP.

Il caso mostra un cambiamento concreto per la sicurezza del software: gli stessi strumenti possono accelerare sia la scoperta difensiva delle falle sia lo sviluppo di attacchi. La collaborazione tra ricercatori, manutentori e fornitori di infrastrutture ha permesso, in questo caso, di preparare le patch e alcune protezioni prima della divulgazione.

Un problema nella gestione della memoria e degli upload

Uno degli elementi tecnici emersi nelle prime analisi riguarda la funzionalità di PHP che permette di monitorare l’avanzamento dei caricamenti di file.

La ricerca preliminare ripresa da Upwind aveva associato le vulnerabilità a possibili errori di gestione della memoria, di tipo use-after-free, nel meccanismo di tracciamento degli upload. Le analisi tecniche pubblicate successivamente hanno confermato percorsi di attacco che coinvolgono gli upload e le sessioni, insieme ad altre varianti relative alla gestione degli errori fatali e di OPcache.

Un errore use-after-free si verifica quando un programma continua a utilizzare una porzione di memoria dopo che questa è stata liberata. In determinate condizioni, difetti di questo tipo possono produrre comportamenti imprevisti e, nei casi più gravi, diventare sfruttabili per l’esecuzione di codice.

La causa comune individuata dal PHP Security Team riguarda la gestione dello stato interno del runtime quando una richiesta termina in condizioni anomale. Alcuni dati possono rimanere parzialmente inizializzati o conservare riferimenti a memoria già liberata, rendendo vulnerabile una richiesta successiva.

Le modalità di sfruttamento individuate variano secondo il componente e la configurazione. Disattivare il tracciamento degli upload blocca alcuni percorsi specifici, ma lascia aperte altre varianti; la correzione completa richiede l’aggiornamento del runtime.

La distinzione è essenziale: una mitigazione riferita a un singolo vettore di attacco non può essere trattata come la correzione di tutte le vulnerabilità associate a PHP2Shell.

La direttiva session.upload_progress.enabled non è una patch

Una delle configurazioni discusse nelle prime ore e poi indicate come mitigazione temporanea dal team PHP è:

session.upload_progress.enabled = Off

La direttiva controlla il meccanismo con cui PHP registra nelle sessioni le informazioni sull’avanzamento degli upload.

Secondo la documentazione ufficiale, questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita. Disattivarla non impedisce automaticamente il caricamento dei file né interrompe il normale funzionamento delle sessioni, ma può incidere sulle applicazioni che utilizzano proprio quel meccanismo per visualizzare l’avanzamento dei trasferimenti.

Disabilitare una funzionalità non necessaria può essere una misura ragionevole di riduzione della superficie d’attacco. Non significa, tuttavia, aver neutralizzato PHP2Shell.

GMO Flatt Security ha ridimensionato la propria indicazione iniziale, avvertendo che la sola modifica della direttiva non costituisce una correzione completa e che potrebbero esistere modalità per aggirarla.

Anche sviluppatori del progetto PHP hanno richiamato l’attenzione sul fatto che le modifiche ai parametri di configurazione non possono sostituire l’aggiornamento del runtime.

Il PHP Security Team precisa che occorre disattivare la funzione nelle impostazioni applicate prima dell’elaborazione delle richieste e riavviare tutti i worker. Le configurazioni modificate con ini_set() o tramite .user.ini di PHP-FPM non bastano per questa mitigazione.

Le aziende che decidono di disattivare la funzionalità devono quindi verificare l’impatto applicativo e controllare che la configurazione sia effettivamente applicata ai processi che servono il traffico web, senza considerare l’intervento una protezione risolutiva.

Perché WAF e controlli applicativi potrebbero non bastare

Le diverse modalità di sfruttamento confermate rendono difficile definire regole di filtraggio in grado di bloccare con certezza ogni possibile tentativo di attacco.

Un Web Application Firewall può contribuire a intercettare richieste riconducibili a schemi malevoli conosciuti, ma non può essere considerato equivalente alla correzione della vulnerabilità.

Cloudflare, ad esempio, ha introdotto regole d’emergenza per i propri clienti prima della divulgazione pubblica. Secondo l’azienda, le protezioni erano operative dalle 03:02 UTC del 21 ottobre, circa nove ore prima della pubblicazione dei dettagli, anche per gli utenti del piano gratuito che utilizzano il WAF.

La protezione dipende inoltre dal fatto che il traffico attraversi realmente il sistema di filtraggio: se il server originario rimane raggiungibile direttamente, un attaccante potrebbe tentare di aggirare i controlli posti davanti all’applicazione.

Un altro aspetto riguarda il livello al quale potrebbe manifestarsi il problema.

Se una vulnerabilità coinvolge il runtime PHP durante l’elaborazione di una richiesta, i controlli sviluppati all’interno dell’applicazione potrebbero non essere sufficienti a impedirne lo sfruttamento.

L’accesso può essere limitato mediante VPN, controlli di autenticazione a monte dell’applicazione o regole che consentano connessioni soltanto da indirizzi e reti autorizzati.

Per i servizi pubblici essenziali, dove l’isolamento completo non è praticabile, occorre valutare quali funzionalità possano essere temporaneamente ristrette e quali ulteriori controlli possano essere introdotti.

La decisione deve tenere conto della continuità operativa, ma anche dell’eventuale esposizione di dati sensibili e delle possibilità di movimento laterale verso altri sistemi.

Ridurre le conseguenze di un’eventuale compromissione

Un secondo livello di difesa riguarda i privilegi del processo PHP e le risorse alle quali può accedere.

Il runtime dovrebbe operare con i permessi strettamente necessari, evitando accessi non indispensabili a file, database, servizi interni e credenziali.

Particolare attenzione meritano le credenziali applicative conservate sui server e i ruoli cloud assegnati alle istanze.

Limitare le autorizzazioni non elimina la vulnerabilità, ma può ridurre le conseguenze di un eventuale sfruttamento.

Allo stesso modo, la separazione tra ambienti applicativi e la segmentazione della rete possono ostacolare l’estensione di una compromissione ad altri servizi aziendali.

È importante anche assicurare la disponibilità di log utili all’analisi degli eventi, preferibilmente raccolti e conservati su sistemi separati da quelli potenzialmente compromessi.

Attenzione anche alla scadenza di PHP 8.2

La migrazione a un ramo ancora supportato non dovrebbe essere pianificata guardando soltanto all’emergenza attuale.

PHP 8.2 raggiungerà la fine del supporto di sicurezza upstream il 31 dicembre 2026.

Spostare oggi un’applicazione legacy su quel ramo potrebbe quindi risolvere un problema immediato, ma lasciare all’azienda poche settimane per affrontare un nuovo passaggio di versione.

La gestione del rischio richiede di considerare anche l’orizzonte di manutenzione del runtime, la compatibilità applicativa e le risorse necessarie per effettuare aggiornamenti successivi.

PHP2Shell, quali patch installare e cosa verificare

Con il rilascio del 21 ottobre sono ora note le versioni che correggono le due CVE. Per le installazioni che utilizzano i pacchetti ufficiali PHP, le release corrette sono 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 e 8.2.35.

Le versioni PHP corrette per PHP2Shell

Ramo PHP Prima release corretta Indicazione 8.5 8.5.12 Aggiornare 8.4 8.4.27 Aggiornare 8.3 8.3.36 Aggiornare 8.2 8.2.35 Aggiornare e pianificare la migrazione entro fine 2026 8.1 e precedenti — Fuori supporto upstream; verificare backport del fornitore o migrare

Fonte: PHP Security Team, 21 ottobre 2026.

Per i sistemi gestiti da distribuzioni Linux o fornitori di supporto esteso, il pacchetto risolutivo può mantenere un numero di versione di ramo meno recente ma includere backport delle correzioni: occorre controllare gli avvisi di sicurezza del proprio fornitore. Il team PHP ha reso disponibili anche patch minime del codice sorgente per PHP 7.4, 8.0 e 8.1, destinate a chi gestisce questi ambienti legacy.

Gli amministratori dovranno verificare quale pacchetto sia previsto per il ramo effettivamente utilizzato e applicarlo attraverso il canale appropriato.

Per i sistemi gestiti direttamente, l’intervento interesserà il runtime in esecuzione, che può essere distribuito tramite PHP-FPM, modulo Apache o altre configurazioni.

Per gli ambienti gestiti da un provider, sarà invece necessario verificare i tempi con cui il fornitore renderà disponibili i pacchetti corretti.

Aggiornare WordPress, Laravel o un’altra applicazione non significa necessariamente aggiornare anche PHP.

Il rischio delle immagini e dei template non aggiornati

Una criticità spesso sottovalutata riguarda le infrastrutture in cui i servizi vengono ricreati automaticamente.

Installare la patch su un server in produzione non basta se le immagini container, i template delle macchine virtuali o le pipeline di distribuzione continuano a utilizzare una versione vulnerabile.

Un successivo rilascio applicativo potrebbe infatti reintrodurre il runtime precedente.

La verifica deve quindi comprendere sia i sistemi attivi sia gli artefatti utilizzati per generarli.

Occorre inoltre accertare che tutte le repliche del servizio siano state aggiornate e che i processi PHP effettivamente in esecuzione utilizzino la versione corretta.

Infine, l’installazione delle patch non sostituisce un’eventuale attività di incident response.

Se i log o gli strumenti di monitoraggio mostrano indizi di compromissione precedente all’aggiornamento, sarà necessario verificare l’integrità del sistema, la presenza di accessi persistenti e l’eventuale esposizione di credenziali.