Ricevi una notifica sul telefono aziendale mentre sei di corsa in corridoio, in ritardo per una riunione in presenza. Ti arriva un’e-mail inviata da un account di posta secondario o da un numero di cellulare riconducibile al tuo Amministratore Delegato: niente oggetto, nessuna firma istituzionale, solo due parole in minuscolo seguite da un doppio punto esclamativo: «paga subito questa!!», un IBAN e una fattura allegata. Sei ancora in corridoio e fissi il telefono.

Rispondi sinceramente: ti fermi a verificare l’intestazione completa dell’e-mail e chiami la segreteria per chiedere conferma? Oppure, se l’importo non è elevato, apri il portale del mobile banking?

In ogni caso, non è una mancanza di cautela da parte tua né una svista superficiale sul mittente, bensì è la conseguenza prevedibile dell’elaborazione del digital body language, quel sistema invisibile di micro-segnali relazionali che induce il tuo cervello a valutare l’autenticità di una comunicazione prima ancora di averne analizzato il testo.

Il codice invisibile della sintassi informale

Nel contesto della comunicazione digitale asincrona, la totale assenza di elementi paraverbali tradizionali, come il tono della voce, la postura, la micro-mimica facciale e il contatto visivo, costringe la mente umana a cercare surrogati interpretativi nell’architettura del messaggio.

Questo fenomeno è stato osservato da Joseph Walther (1992) nella Social Information Processing Theory (SIP) e successivamente declinato nell’ambito delle dinamiche organizzative da Erica Dhawan (2021) attraverso il concetto di Digital Body Language.

Secondo questa ipotesi di lavoro, gli individui compensano l’assenza di indizi fisici attribuendo un significato emotivo e di status a variabili apparentemente secondarie: la velocità di risposta, l’uso della punteggiatura, l’impiego delle maiuscole, la presenza di errori di battitura e persino la scelta delle emoji.

Nell’architettura cognitiva concettualizzata da Daniel Kahneman (2011), l’analisi analitica del testo e la verifica dei requisiti formali richiedono l’intervento lento e dispendioso del Sistema 2.

Tuttavia, quando ricevi un messaggio che riproduce con precisione la frequenza ritmica e lo stile comunicativo tipico del tuo superiore (la fretta, la scarna essenzialità, l’omissione della punteggiatura finale) il Sistema 1 attiva un’euristica di familiarità basata sugli indicatori di autorevolezza formulati da Robert Cialdini (1984).

La mente riconosce il “linguaggio del corpo digitale” del capo e convalida il messaggio come autentico prima ancora che il vaglio critico possa sollevare dubbi sulla legittimità dell’operazione o sull’identità del mittente.

Un caso per capire la dinamica

Immaginiamo cosa potrebbe accadere all’interno della direzione amministrativa di un’azienda del settore manifatturiero.

Un attaccante studia per settimane lo storico delle conversazioni aziendali per mapparne lo stile comunicativo e crea una casella di posta di un dirigente dopo aver registrato un dominio del tutto simile a quello corporate, ad esempio sostituendo “italianalaminati” con “italiana1aminati ” (typosquatting e attacco omografico insieme). Cioè, sostituendo la L con il numero 1.

Invece di inviare una classica e-mail di phishing formale condita con loghi istituzionali, formule di rispetto ed elogi accademici (un formato che gli scanner di posta e il personale qualificato intercettano con facilità), l’attaccante replica la postura digitale del Direttore Generale, inviando dall’e-mail camuffata un testo telegrafico che simula la composizione rapida da dispositivo mobile: «invia subito l’acconto per la pressa IBAN XYZ sono in riunione non posso rispondere. Urg! Inviato da iPad».

Il responsabile della tesoreria, abituato a ricevere disposizioni d’urgenza scritte esattamente con quella sintassi sbrigativa durante i CDA, non rileva alcuna anomalia.

La presenza dell’errore di digitazione e l’assenza di convenevoli vengono lette come la prova implicita che il dirigente sta scrivendo dal telefono in una situazione di reale emergenza.

Il dipendente esegue il bonifico saltando la procedura di verifica telefonica incrociata (out-of-band verification), convinto di assecondare le priorità aziendali, poiché il DG è in riunione e ovviamente non potrebbe rispondere al telefono! L’attacco non ha violato alcuna chiave crittografica: ha semplicemente simulato l’impronta comportamentale del potere.

Le implicazioni per il CISO

Questo meccanismo richiede la consapevolezza che la formazione aziendale anti-phishing, pur rimanendo necessaria, è del tutto insufficiente se continua a focalizzarsi unicamente sul riconoscimento dei segnali macroscopici, come le e-mail sgrammaticate o i loghi contraffatti.

Gli attaccanti più sofisticati utilizzano intenzionalmente l’informalità, l’imperfezione stilistica e la familiarità per superare le difese psicologiche delle persone.

La protezione della catena autorizzativa richiede l’implementazione di controlli tecnici e di processo rigidamente disaccoppiati dalla percezione relazionale:

Mandatory Out-of-Band Verification : codificare procedure di controllo perentorie secondo cui qualsiasi modifica di coordinate bancarie o richiesta di pagamento urgente debba essere confermata tramite un secondo canale indipendente, a prescindere dal livello gerarchico del richiedente e dal tono del messaggio.

: codificare procedure di controllo perentorie secondo cui qualsiasi modifica di coordinate bancarie o richiesta di pagamento urgente debba essere confermata tramite un secondo canale indipendente, a prescindere dal livello gerarchico del richiedente e dal tono del messaggio. External and Impersonation Banner Enforcement : configurare sulle piattaforme di posta e di messaggistica avvisi tecnici ben visibili che segnalino le comunicazioni provenienti dall’esterno della rete aziendale o inviate da domini simili, azzerando l’effetto mimetico della sintassi informale.

: configurare sulle piattaforme di posta e di messaggistica avvisi tecnici ben visibili che segnalino le comunicazioni provenienti dall’esterno della rete aziendale o inviate da domini simili, azzerando l’effetto mimetico della sintassi informale. Strict IAM Authorization Workflows: inserire vincoli di Identity and Access Management (IAM) e schemi di approvazione a doppio fattore all’interno dei software di tesoreria, rendendo impossibile per un singolo operatore disporre pagamenti straordinari basandosi su una semplice chat o un’e-mail.

Per misurare la tenuta del sistema di sicurezza, è necessario abbandonare la metrica ingannevole basata sul numero di corsi di formazione fruiti dai dipendenti e adottare un KPI comportamentale basato sulle azioni sul campo: il tasso di esecuzione delle verifiche incrociate, oppure, se questo non fosse implementabile o fosse troppo complesso, il tempo di esecuzione delle disposizioni a partire dalla richiesta iniziale.

Questo indicatore traccia la percentuale di richieste d’urgenza giunte via chat o e-mail che vengono sottoposte correttamente al protocollo di verifica prima dell’approvazione finanziaria.

Oppure, nel secondo caso, traccia almeno che non vengano eseguite all’istante, abilitando un controllo a campione dell’effettiva doppia verifica.

Una proposta metodologica

Il Cybercognitivismo mostra come la fiducia interpersonale nell’ambiente digitale sia spesso veicolata da automatismi interpretativi che precedono la valutazione dei contenuti. La causa radice dell’incidente spesso è la conseguenza di un’organizzazione che permette a un messaggio informale di sostituirsi ai protocolli rigidi di verifica.

Il Manuale CISO Security Manager (per la preparazione all’esame CISSP e la pratica quotidiana) analizza la gestione della sicurezza nei processi aziendali spiegando come le procedure di controllo debbano essere progettate per resistere alle euristiche dell’autorità e dell’urgenza.

La definizione delle policy aziendali deve strutturare i flussi autorizzativi in modo che il canale informale non possieda alcun valore esecutivo, subordinando ogni transazione critica a verifiche oggettive e non eludibili.

La prossima volta che il tuo Amministratore Delegato ti scriverà un messaggio sgrammaticato e senza punteggiatura, chiedendoti di saldare una fattura al volo, chiediti chi lo ha scritto. Ancora meglio: chiedilo a lui.