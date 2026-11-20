Per anni la sicurezza email si è basata sul riconoscimento delle anomalie: un link o un allegato sospetto, un mittente che agisce diversamente dal solito.
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Oltre il rilevamento comportamentale: perché serve una protezione basata sull’intento
Nessun malware, nessun link sospetto, nessun dominio contraffatto. Ecco perché l’AI ha infranto il presupposto dell’approccio tradizionale alla sicurezza delle email e cosa serve per creare protezione basata sull’intento
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