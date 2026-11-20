Il 18 novembre 2026 è scaduto il termine previsto per l’espressione dei pareri parlamentari sull’Atto del governo n. 447, lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento dell’ordinamento italiano al Cyber Resilience Act (CRA).

Si tratta di un passaggio importante dell’iter legislativo nazionale, che non modifica il calendario applicativo del regolamento europeo, i cui obblighi di segnalazione sono già applicabili dall’11 settembre 2026.

Mentre prosegue il percorso normativo, le organizzazioni impegnate nell’adeguamento alla NIS2 dovrebbero iniziare a interrogarsi su come integrare le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti digitali nei propri processi di gestione del rischio.

Due normative, due prospettive

Il decreto legislativo 138/2024 ha portato molte organizzazioni italiane a confrontarsi con la categorizzazione delle attività e dei servizi, l’identificazione degli asset, la valutazione dei rischi e l’analisi della catena di

approvvigionamento.

Il CRA introduce una prospettiva complementare, disciplinando la sicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato europeo e attribuendo specifiche responsabilità ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori.

Le due normative intervengono su livelli differenti della stessa catena del rischio: da una parte la sicurezza dei sistemi e dei servizi dell’organizzazione, dall’altra quella dei prodotti digitali attraverso cui molti di questi servizi vengono erogati.

Le decisioni di acquisto portano il ischio informatico dentro l’organizzazione

Un firewall vulnerabile, un dispositivo industriale non aggiornabile o un’applicazione che integra librerie obsolete possono compromettere la continuità operativa anche in presenza di una governance aziendale

formalmente adeguata.

Una parte del rischio informatico, infatti, entra nell’organizzazione già attraverso le decisioni di acquisto, spesso prima ancora che il CISO venga coinvolto.

Dal prodotto al servizio: il raccordo con le categorizzazioni NIS2

Il percorso di categorizzazione previsto nell’ambito della NIS2 consente di partire dalle macro-aree organizzative, individuare le attività e i servizi, identificare gli asset che ne permettono l’erogazione e analizzare le relative dipendenze dai fornitori.

In questo approccio Top-Down, le informazioni derivanti dall’applicazione del CRA possono contribuire a qualificare ulteriormente il rischio associato agli asset.

Un sistema informativo rilevante può comprendere numerosi prodotti digitali, ciascuno caratterizzato da uno specifico ciclo di vita, da dipendenze software e da differenti condizioni di manutenzione e supporto.

Conoscere la rilevanza di un servizio senza comprendere adeguatamente le dipendenze tecnologiche che ne consentono l’erogazione significa disporre soltanto di una parte delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

Non occorre introdurre una nuova categorizzazione, né costruire un ulteriore impianto documentale: occorre utilizzare meglio le informazioni disponibili, collegando la sicurezza dei prodotti alla rilevanza dei servizi aziendali.

Valutare il fornitore non significa valutare il prodotto

L’articolo 24 del decreto legislativo 138/2024 comprende, tra le misure di gestione del rischio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e quella relativa all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informativi e di rete.

Nella pratica, tuttavia, la valutazione del fornitore rischia spesso di esaurirsi nella compilazione di un questionario e nella raccolta di qualche certificazione, senza approfondire adeguatamente le caratteristiche dei prodotti acquistati.

Un fornitore può disporre di un sistema di gestione della sicurezza maturo e commercializzare comunque un prodotto non adeguato al profilo di rischio dell’organizzazione acquirente.

Il periodo di supporto, la disponibilità degli aggiornamenti, le modalità di comunicazione delle vulnerabilità, le dipendenze software e le evidenze di conformità dovrebbero quindi assumere maggiore rilevanza nei processi di acquisto.

SBOM, un utile elemento informativo

Anche la Software Bill of Materials (SBOM), laddove disponibile, può rappresentare un utile elemento informativo, ricordando che il CRA non ne impone la consegna generalizzata agli acquirenti.

Il coinvolgimento della funzione cybersecurity dovrebbe avvenire prima dell’acquisto, quando è ancora possibile influenzare i requisiti contrattuali e la scelta tecnologica, non quando il prodotto è già installato e le possibilità di intervento sono limitate.

Una vulnerabilità, due responsabilità

Immaginiamo che un fabbricante venga a conoscenza dello sfruttamento attivo di una vulnerabilità presente in un proprio firewall, utilizzato da numerose organizzazioni soggette alla NIS2.

Per il fabbricante entrano in gioco gli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 14 del CRA, mentre per l’organizzazione utilizzatrice si apre un processo di valutazione della propria esposizione.

Occorre verificare quali versioni siano installate, quali servizi dipendano dal dispositivo, se siano disponibili aggiornamenti o misure compensative e se esistano evidenze di compromissione, valutando contestualmente l’eventuale sussistenza dei presupposti per una notifica ai sensi della NIS2.

La presenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata non determina automaticamente un obbligo di notifica

NIS per tutte le organizzazioni che utilizzano quel prodotto, così come la segnalazione effettuata dal fabbricante secondo il CRA non assorbe gli eventuali obblighi dell’utilizzatore.

Le responsabilità rimangono distinte, ma l’efficacia dei rispettivi processi dipende anche dalla tempestività con cui le informazioni vengono condivise lungo la catena di approvvigionamento.

Cosa dovrebbe fare concretamente il CISO

Affrontare il CRA come un nuovo contenitore documentale, separato dalla governance della sicurezza già costruita per la NIS2, rischia di generare ulteriori adempimenti amministrativi senza migliorare significativamente la gestione del rischio.

Per le organizzazioni utilizzatrici, le informazioni sulla sicurezza dei prodotti dovrebbero alimentare processi già esistenti, quali l’inventario degli asset, la valutazione dei fornitori, il risk assessment, il vulnerability management, la gestione degli incidenti e dell’obsolescenza tecnologica.

Per le organizzazioni che ricadono contemporaneamente nei due perimetri, ad esempio in qualità di fabbricanti, sarà invece necessario governare sia la sicurezza dei propri sistemi e servizi sia quella dei prodotti immessi sul mercato, individuando le possibili sinergie organizzative senza confondere gli obblighi normativi.

La sfida consiste nell’integrare processi, informazioni e responsabilità, non nel duplicare procedure.

Dalla conformità del prodotto alla sicurezza del servizio

L’applicazione generale del CRA è prevista per l’11 dicembre 2027, fatte salve le specifiche decorrenze anticipate e le disposizioni transitorie.

Le organizzazioni non devono necessariamente attendere quella data

per iniziare a integrare la sicurezza dei prodotti nei propri processi decisionali.

Sarebbe tuttavia un errore considerare la conformità al CRA come una garanzia assoluta di sicurezza, sostituendo la valutazione del rischio con la semplice acquisizione di una dichiarazione di conformità.

Un prodotto conforme può presentare vulnerabilità, essere configurato in modo errato o essere integrato in un’architettura insicura, condizioni che rimangono oggetto della gestione del rischio dell’organizzazione utilizzatrice.

La conformità di un prodotto non garantisce automaticamente la sicurezza del servizio che lo utilizza, ma la sicurezza di quel servizio non può essere governata senza conoscere adeguatamente i prodotti da cui dipende.

È in questo rapporto di interdipendenza che NIS2 e CRA trovano il loro punto di incontro.