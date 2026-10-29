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PHP2Shell e Fragnesia, CISA avverte: server Linux a rischio root

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CISA inserisce Fragnesia, una falla del kernel Linux, tra le vulnerabilità sfruttate attivamente e segnala la possibile concatenazione con PHP2Shell. La combinazione può trasformare un accesso al server web in privilegi root: patch, verifiche forensi e controlli per aziende e PA italiane

Pubblicato il 29 ott 2026
Breach tra infrastrutture digitali stratificate
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Una compromissione cominciata dal sito web può arrivare fino al cuore del server. Il 28 ottobre 2026 la CISA ha inserito nel catalogo delle vulnerabilità sfruttate attivamente la CVE-2026-46300, nota come Fragnesia: un difetto del kernel Linux che permette a chi ha già un accesso locale di ottenere privilegi di amministratore, o root.

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Redazione Cybersecurity360.it

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