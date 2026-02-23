L’attacco informatico che ha colpito la Polonia lo scorso 29 dicembre 2025 rappresenta un’importante escalation nella strategia di sabotaggio digitale della Russia contro le infrastrutture critiche europee.
Il cyber sabotaggio russo diventa più audace: il Cremlino sfrutta le divisioni fra Usa e Ue
Si sta verificando un’importante escalation nella strategia di sabotaggio digitale della Russia contro le infrastrutture critiche europee. Ecco cosa sappiamo del cyber attacco contro la Polonia
