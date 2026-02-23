Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

il caso polacco

Il cyber sabotaggio russo diventa più audace: il Cremlino sfrutta le divisioni fra Usa e Ue

Si sta verificando un’importante escalation nella strategia di sabotaggio digitale della Russia contro le infrastrutture critiche europee. Ecco cosa sappiamo del cyber attacco contro la Polonia

Pubblicato il 23 feb 2026
Laura Teodonno

Senior Security & Osint Analyst, Hermes Bay

Tommaso Diddi

Analista Hermes Bay

Attacco cyber russia polonia

L’attacco informatico che ha colpito la Polonia lo scorso 29 dicembre 2025 rappresenta un’importante escalation nella strategia di sabotaggio digitale della Russia contro le infrastrutture critiche europee.

T
