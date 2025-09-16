Nella notte di domenica 27 luglio, Aeroflot, la compagnia di bandiera della
Federazione russa, è stata colpita da uno degli attacchi informatici più gravi mai registrati nel settore dell’aviazione.
Attacco hacker ad Aeroflot: cyber resilience fallita o paradosso russo
Settemila server distrutti, decine di terabyte di dati esfiltrati, sistemi obsoleti ancora in uso, password del Ceo mai cambiata dal 2022. L’attacco hacker che lo scorso 27 luglio ha colpito la compagnia di bandiera russa Aeroflot è fra i più gravi mai registrati nel settore aereo. Tra errori di sicurezza e capacità di sopravvivenza
Nella notte di domenica 27 luglio, Aeroflot, la compagnia di bandiera della
