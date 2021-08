Attacco ai Bitcoin: di cosa si tratta, come funzionano e come proteggersi - Cyber Security 360

Più cresce il valore dei Bitcoin, e di conseguenza aumenta l’interesse del pubblico per le criptovalute, più i cyber criminali approfittano delle opportunità che si creano per attirare potenziali vittime e generare profitti illeciti.

Analizzando i recenti attacchi BEC (Business Email Compromise) e di impersonation lanciati tra l’ottobre 2020 e il maggio 2021, si è scoperto che il volume di attacchi legati alle criptovalute segue fedelmente l’aumento del prezzo dei Bitcoin. Tra ottobre 2020 e aprile 2021, il prezzo dei Bitcoin è cresciuto di quasi il 400% e, nello stesso periodo, gli attacchi di impersonation sono aumentati del 192%.

Attacco ai Bitcoin: la minaccia

Le criptovalute sono un tipo di valuta che esiste solo in formato digitale. Grazie alla natura decentralizzata delle criptovalute e all’assenza di regole, sono diventate le valute preferite dai cyber criminali.

Tradizionalmente sono usate negli attacchi ransomware e nelle estorsioni, ma recentemente i cyber criminali hanno iniziato a usarle anche in altri tipi di attacchi, come lo spear phishing, oltre all’impersonation e al Business Email Compromise a cui abbiamo già accennato.

Fino a poco tempo fa, non era possibile usare le criptovalute nel mondo reale per pagare beni e servizi. Eppure, il fatto che alcune aziende abbiano annunciato l’intenzione di accettare pagamenti in Bitcoin ha generato molto interesse nelle criptovalute facendone crescere il valore.

I dettagli degli attacchi alle criptovalute

I criminal hacker chiedono un pagamento in Bitcoin nelle estorsioni, quando ad esempio dichiarano di essere in possesso di video o di informazioni compromettenti che saranno resi pubblici se la vittima non pagherà. Questo schema non è nuovo ma con l’aumento del valore dei Bitcoin i criminali hanno messo a punto sistemi più sofisticati per approfittare della situazione.

In molti casi, i criminal hacker fingevano di essere wallet digitali o altre app legate alle criptovalute, segnalando finte allerte di sicurezza per impossessarsi delle credenziali di accesso. In pratica, la stessa tattica usata in passato negli attacchi di phishing quando fingevano di essere la banca della vittima per rubare i dati di accesso al conto corrente.

I cyber criminali hanno anche iniziato a usare i Bitcoin negli attacchi di Business Email Compromise in cui fingono di essere dipendenti di una qualche organizzazione. Le email sono mirate e personalizzate in modo da spingere le vittime ad acquistare bitcoin, donarli a qualche falsa organizzazione benefica o pagare con criptovaluta le fatture di un finto fornitore (Immagini 3 e 4).

Analizzando il linguaggio usato in questo genere di attacchi è stato possibile individuare le frasi chiave e le call to action usate per convincere le vittime. Analogamente ai tipici attacchi BEC, i cyber criminali tendono a creare un senso di urgenza con frasi tipo “rispondi subito” prima che “scadano i termini”. La call to action in genere tende a portare le vittime alla Bitcoin machine più vicina. Gli hacker giocano anche sulla sensibilità delle persone sollecitando donazioni a favore di organizzazioni benefiche.

Criptovalute e ransomware

Data la rapida crescita del valore percepito dei Bitcoin, gli attacchi ransomware creano più danno che mai. Le criptovalute sembrano essere la valuta perfetta per le attività criminose: sono difficili da tracciare, non regolamentate e sempre più costose, tutti elementi che forniscono ai criminali validi motivi per utilizzarle.

Nell’ultimo anno, la trasformazione digitale ha subito una forte accelerazione con la maggior parte delle persone costrette a lavorare da remoto. Di conseguenza, oggi vengono creati e memorizzati nelle app collaborative molti più dati: molte più informazioni sono quindi esposte agli attacchi, diventando un obiettivo interessante per i cyber criminali.

Inoltre, non serve essere un genio della tecnologia per lanciare un attacco ransomware. Nel Dark Web si sta rapidamente diffondendo il Ransomware-as-a-Service, in cui chiunque può assoldare un gruppo di hacker per condurre un attacco per proprio conto. Questo fa sì che il ransomware sia molto più accessibile ai cybercriminali, generando un numero crescente di attacchi.

Il numero di attacchi ransomware è sempre cresciuto di anno in anno e, di pari passo, sono cresciute le somme richieste. Nel 2019 le richieste di riscatto andavano da poche migliaia a 2 milioni di dollari, ma nei primi sei mesi di quest’anno la maggior parte delle richieste era nell’ordine dei milioni di dollari, con una percentuale significativa oltre i 20 milioni.

È difficile stabilire per quale motivo le richieste siano cresciute in questo modo, ma probabilmente ci sono un paio di motivi che possono contribuire a spiegarlo. In primo luogo, sempre meno aziende pagano il riscatto, preferendo correre il rischio. In secondo luogo, i pagamenti sono più tracciabili che in passato.

Quando si parla di milioni di dollari, anche le forze di polizia sono più motivate a tracciare il denaro, restituirlo alle vittime e, talvolta, arrestare i colpevoli.

Colonial Pipeline, ad esempio, è riuscita a recuperare una quota significativa del riscatto. È naturale quindi che le richieste di riscatto siano più alte, sia per essere convenienti per i cyber criminali sia per “ripagare” il rischio. I cyber criminali potrebbero sempre chiedere le stesse cifre in bitcoin, ma al crescere del prezzo delle criptovalute, il costo per le vittime potrebbe essere non sostenibile.

Il futuro delle criptovalute e del cyber crimine

Le criptovalute hanno reso possibile e alimentato un’economia multimiliardaria di ransomware, cyber estorsioni e impersonation. Questi attacchi sono rivolti non solo ad aziende, ma anche a infrastrutture critiche, con seri rischi per la sicurezza nazionale.

Dopo gli attacchi riusciti contro Colonial Pipeline e JBS – in entrambi i casi le organizzazioni hanno pagato il riscatto – i criminal hacker rivolgeranno le loro attenzioni ad altri settori critici, come l’energia e il rifornimento idrico.

Probabilmente, questi attacchi di alto profilo spingeranno i governi a regolamentare i Bitcoin, rendendo la vita più difficile ai cyber criminali. Più cresce la popolarità dei bitcoin, più crescerà il loro valore, ma anche l’interesse dei governi a intervenire e regolamentare.

Come proteggersi dalle minacce legate alle criptovalute

Proteggersi dagli attacchi fisici . Abbiamo ormai imparato che i cybercriminali sfruttano l’attualità per dare valore ai propri attacchi. Se in passato chiedevano bonifici e buoni regalo, ora cercano di spingere le vittime a comprare e vendere bitcoin. Le organizzazioni devono essere aggiornate su questi nuovi trend per proteggere i propri utenti.

. Abbiamo ormai imparato che i cybercriminali sfruttano l’attualità per dare valore ai propri attacchi. Se in passato chiedevano bonifici e buoni regalo, ora cercano di spingere le vittime a comprare e vendere bitcoin. Le organizzazioni devono essere aggiornate su questi nuovi trend per proteggere i propri utenti. Insegnare agli utenti a riconoscere le nuove minacce . È fondamentale continuare a formare gli utenti affinché possano riconoscere le tattiche usate dagli hacker. Le simulazioni di attacchi di phishing dovrebbero essere una parte essenziale dei programmi di formazione per essere ragionevolmente sicuri che essi sappiano riconoscerli ed evitarli.

. È fondamentale continuare a formare gli utenti affinché possano riconoscere le tattiche usate dagli hacker. Le simulazioni di attacchi di phishing dovrebbero essere una parte essenziale dei programmi di formazione per essere ragionevolmente sicuri che essi sappiano riconoscerli ed evitarli. Proteggere le applicazioni web . Le applicazioni online, come ad esempio i servizi di file sharing, i moduli web e i siti di ecommerce possono essere compromessi dagli attacchi e usati per introdurre il ransomware. È opportuno prendere in considerazione soluzioni WAF-as-a-Service o WAAP che offrono mitigazione dei bot, protezione DDoS, sicurezza API e protezione delle credenziali, assicurandosi che siano correttamente configurate.

. Le applicazioni online, come ad esempio i servizi di file sharing, i moduli web e i siti di ecommerce possono essere compromessi dagli attacchi e usati per introdurre il ransomware. È opportuno prendere in considerazione soluzioni WAF-as-a-Service o WAAP che offrono mitigazione dei bot, protezione DDoS, sicurezza API e protezione delle credenziali, assicurandosi che siano correttamente configurate. Backup dei dati . Nel caso in cui un attacco ransomware abbia successo, una soluzione cloud di backup può permettere di minimizzare il downtime, prevenire la perdita di dati e ripristinare velocemente i sistemi sia che i file si trovino su dispositivi fisici locali, in ambienti virtuali o nel cloud pubblico.

. Nel caso in cui un attacco ransomware abbia successo, una soluzione cloud di backup può permettere di minimizzare il downtime, prevenire la perdita di dati e ripristinare velocemente i sistemi sia che i file si trovino su dispositivi fisici locali, in ambienti virtuali o nel cloud pubblico. Non pagare il riscatto. Quando sono vittime di un attacco ransomware, molte organizzazioni o semplici cittadini non sanno se ci sono alternative al pagamento del riscatto. Proprio su questo puntano gli hacker, che sono così incoraggiati a lanciare sempre più attacchi e a chiedere sempre più denaro. Meglio, se possibile, coinvolgere le forze di polizia per cercare una soluzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA