Il 31 ottobre è passato da pochi giorni e il clima, tra chi si occupa di sicurezza informatica, è quello di un allarme che non rientra.

A far rumore sono stati i frigoriferi dei supermercati europei finiti fuori controllo, ma il quadro è più ampio.

Dietro c’è un accumulo di segnali, arrivati da società di intelligence sulle minacce e da istituzioni europee e britanniche, che dicono tutti la stessa cosa: una parte crescente del lavoro d’attacco viene ormai affidata a sistemi di intelligenza artificiale che agiscono, e non si limitano a suggerire.

Una scadenza che arriva tardi rispetto ai fatti: la NIS2

Il 31 ottobre 2026 è la scadenza che riguarda l’Italia. Per i soggetti già iscritti nell’elenco NIS, il termine per attuare le misure di sicurezza di base fissate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale scade a diciotto mesi dalla comunicazione di inclusione, e per la prima ondata, quella dell’aprile 2025, il conto è scaduto proprio a fine ottobre.

Da lì in poi l’autorità passa dalle indicazioni ai controlli. Per l’articolo 23 del decreto attuativo della direttiva NIS2, la responsabilità ricade sugli organi di gestione, che devono approvare le misure e rispondere delle violazioni.

Il punto è che questa corsa alla conformità avviene mentre il problema cambia natura. Nel luglio scorso la Commissione ha adottato un piano d’azione su cyber sicurezza e intelligenza artificiale (COM(2026) 577) che parte da una constatazione esplicita: i modelli di frontiera stanno spostando gli equilibri.

Il documento non crea obblighi nuovi, ma chiede a chi è soggetto a NIS 2 e DORA di adeguare la gestione del rischio alle minacce alimentate dall’IA. Già ad aprile il CERT-UE aveva avvertito che l’IA sta cambiando l’economia della scoperta delle vulnerabilità e che i difensori devono adattarsi subito.

Il caso che ha aperto la strada

Il precedente più citato risale a novembre 2025. Anthropic ha raccontato di aver bloccato, a metà settembre di quell’anno, una campagna di spionaggio attribuita con alta confidenza a un gruppo legato allo Stato cinese, che l’azienda chiama GTG-1002.

Gli operatori avevano aggirato le protezioni di Claude Code presentandosi come addetti a test di sicurezza legittimi, e gli avevano affidato gran parte del lavoro: ricognizione, ricerca di vulnerabilità, exploit, movimenti laterali, raccolta di credenziali.

Gli obiettivi erano circa trenta organizzazioni tra aziende tecnologiche,

banche, industrie chimiche e enti pubblici, con un numero ristretto di intrusioni riuscite.

Secondo Anthropic, l’IA ha svolto tra l’80 e il 90 per cento del lavoro operativo, lasciando agli esseri umani pochi punti di decisione.

Alcuni ricercatori hanno discusso quella percentuale, e lo stesso rapporto ammette che il modello esagerava i risultati e talvolta inventava credenziali o scoperte, costringendo l’operatore a verificare. È un limite reale.

Ma un attaccante che deve controllare i risultati, e non produrli, ha comunque cambiato mestiere.

Quello che è successo nel 2026

Nei mesi seguenti il fenomeno si è spostato dal caso eccezionale alla casistica.

I principali rapporti del Threat Intelligence Group pubblicati nel terzo trimestre descrivono un intruso che, dopo aver compromesso un’infrastruttura cloud, ha messo insieme un assistente di programmazione, istruzioni scritte in semplici file di testo e una serie di agenti, ottenendo in meno di sei ore una campagna di raccolta di credenziali.

Gli agenti scansionavano, correggevano gli errori e cambiavano indirizzo IP senza bisogno di un operatore sempre presente.

In un altro caso i ricercatori hanno trovato un server di comando esposto con oltre 23.800 segreti già raccolti da un sistema di ricognizione automatica.

Tutti gli analisti concordano nel mantenere una prudenza di fondo su un punto essenziale: non sono state ancora viste in azione, contro bersagli reali, catene completamente autonome capaci di scoprire e sfruttare da sole vulnerabilità sconosciute (0-day).

Si parla, per ora, di agenti che coordinano strumenti già noti e prendono decisioni tattiche con un intervento umano drasticamente ridotto.

Lo scenario

Il quadro che arriva da altre fonti è più mosso. Il 4 novembre CrowdStrike ha pubblicato uno studio su quattro gruppi finora non segnalati che usano agenti IA in intrusioni reali, con un caso in cui l’agente è passato da un ambiente compromesso a un altro in dodici minuti.

Molti hanno convinto i modelli che l’attività fosse un test di penetrazione autorizzato, e tra gli attori compaiono un gruppo di lingua cinese con framework multi-agente e una banda criminale di lingua russa.

Il 21 ottobre Symantec ha descritto un agente d’attacco catturato in una trappola costruita per attirare gli attacchi contro servizi di IA, progettato per muoversi senza supervisione e per rubare accessi ad altri servizi di IA, così da non farsi bloccare gli account.

Lo stesso giorno Fortune ha raccontato di un hacker che dal 25 settembre ha lanciato un esercito di agenti contro oltre 1.200 siti, senza più intervenire, e dell’attacco durato quarantotto ore contro la piattaforma OpenCode, che si è difesa con propri agenti IA.

Jessica Ji, analista del Center for Security and Emerging Technology di Georgetown, ha osservato che gli attacchi autonomi di questo tipo stanno diventando più frequenti.

La via di mezzo del caso Aurora

C’è poi il caso Aurora, utile perché mostra la via di mezzo. Reuters e le società Gambit Security e CloudSEK hanno documentato, alla fine di agosto, come un affiliato della cosiddetta Aurora, una banda di ransomware di lingua russa, abbia usato l’agente di programmazione di Cursor, basato su Claude Sonnet, per lavorare dentro le reti di almeno dieci vittime tra aprile e maggio.

Quando l’agente rifiutava una richiesta, l’operatore apriva una nuova sessione e la presentava come una simulazione.

Qui l’IA non era il ransomware e l’attaccante restava un professionista che la usava per il lavoro manuale.

Ma la barriera tra un criminale esperto e uno che lo diventa con un prompt ben scritto si è assottigliata.

I frigoriferi dei supermercati: l’IA non c’entra, e conta lo stesso

L’episodio che ha colpito di più l’opinione pubblica è quello dei sistemi di refrigerazione.

Intorno all’11 ottobre i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi, appartenenti a catene come Intermarché, Netto e Coopérative U, sono stati comandati a distanza in modalità sbrinamento, con la merce ancora dentro; il governo francese ha poi parlato di circa 700 punti vendita coinvolti.

Il 2 novembre un attacco simile ha raggiunto negozi in Belgio, Lussemburgo, Svezia, Irlanda e altri Paesi: secondo Al Jazeera più di cento negozi hanno avuto celle fuori controllo, con temperature fino a 50 gradi.

Già ad agosto, negli Stati Uniti, erano andati in avaria i congelatori di uno spaccio dell’esercito in Arizona e di una base navale nel Rhode Island, e il

Pentagono sospetta un attacco informatico.

Nessuna fonte attribuisce questi attacchi all’IA

Il 3 novembre Richard Horne, a capo del National Cyber Security Centre britannico, ha affermato che gli attacchi in Francia non erano guidati dall’IA: hanno colpito sistemi vecchi, non più aggiornati, collegati direttamente a internet e protetti da password di fabbrica.

Le prove tecniche pubbliche, per ora, sono indirette. Secondo la stampa francese, ripresa da The Record, i dispositivi colpiti sono controllori Danfoss con software datato.

Danfoss non ha confermato di essere stata il bersaglio e non è noto se siano state sfruttate proprio le falle già note.

Quelle falle esistono: il laboratorio Team82 di Claroty ha descritto nel gestore di sistema Danfoss AK-SM 800A un accesso nascosto che accetta una password ricavata dalla data del giorno, e ha contato circa 2.765 apparecchi raggiungibili da internet; Danfoss ha pubblicato l’avviso di sicurezza DSA-2025-08-01 il 1° agosto 2025 con l’aggiornamento 4.3.1.

Awais Rashid, dell’Università di Bristol, ha ricordato che molti impianti del freddo sono gestiti da terzi e raggiungibili dalla rete quando non dovrebbero esserlo.

L’IA aiuta gli attaccanti a trovare e sfruttare falle su una scala senza precedenti

Perché allora parlarne in un articolo sull’IA? Perché è il bersaglio ideale, più che lo strumento.

Horne ha avvertito che l’IA può aiutare gli attaccanti a trovare e sfruttare, su una scala senza precedenti, punti deboli trascurati da anni, e che il Regno Unito dovrà probabilmente affrontare attacchi alle infrastrutture critiche condotti con l’IA entro il 2028, da parte di Stati come Cina e Russia e di gruppi criminali.

Il rapporto del NCSC precisa che l’IA servirà soprattutto a potenziare i metodi esistenti più che a scoprire falle del tutto nuove.

È un nesso di prospettiva, non di causa, ma è quello che conta: un agente automatico che cerca porte aperte comincerebbe proprio da apparecchi come questi.

Chi si stupisce per i frigoriferi dovrebbe chiedersi quanti dispositivi simili, dimenticati e raggiungibili, esistano nelle proprie reti.

L’accusa della Francia all’Iran

Sull’attribuzione, fino a pochi giorni fa nessuno aveva rivendicato nulla. Ma il 9 novembre, la Francia ha accusato l’Iran: il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha convocato l’ambasciatore iraniano e ha annunciato che si cercheranno sanzioni a livello europeo, mentre la procura di Parigi ha chiesto mandati di arresto internazionali per il capo e per due vice di Shahid Kaveh, un’unità cyber offensiva legata ai Guardiani della Rivoluzione.

Le prove non sono state rese pubbliche e Teheran ha respinto le accuse francesi (bollate come “infondate”) sugli attacchi hacker ai frigoriferi, attribuendo le responsabilità a Parigi: l’Iran “non esiterà a prendere le misure necessarie e appropriate per salvaguardare i propri interessi nazionali e la propria sicurezza di fronte ad attività straniere illegali”.

Ma la vicenda è in evoluzione.

Gli Stati e i servizi di intelligence

Sul fronte statale i dati pubblici riguardano soprattutto Cina, Russia, Corea del Nord e Iran. A febbraio Google ha documentato gruppi di tutti e quattro i Paesi che usano Gemini in ogni fase delle operazioni, dalla ricognizione alla post-compromissione, pur precisando che nessuno aveva ottenuto capacità tali da cambiare il panorama delle minacce.

Il rapporto di TrendAI sul primo semestre 2026 va oltre: parla di attori allineati agli Stati che usano agenti in grado di svolgere in modo autonomo ricognizione interna, raccolta di credenziali e movimento laterale.

Per la Russia, WithSecure ha reso noto a maggio un gruppo battezzato GREYVIBE, attivo almeno da agosto 2025 contro obiettivi militari, governativi e civili ucraini, con un uso intensivo dell’IA.

Sui servizi di intelligence in generale le fonti aperte sono per natura limitate: l’uso dell’IA nelle loro operazioni è in gran parte riservato, e ciò che emerge arriva dai rapporti delle società di sicurezza e dalle dichiarazioni dei governi.

Quello che le prove disponibili consentono di dire è che gli apparati statali e i gruppi a loro vicini hanno ogni interesse a ridurre il costo umano di ricognizione, phishing ed esfiltrazione, e che le aziende di sicurezza vedono già questa convergenza.

Anche l’accusa francese mostra il limite: quando un governo attribuisce un sabotaggio a un’unità statale, lo fa su elementi che il pubblico non può ancora verificare.

Perché cambia l’equilibrio

Per decenni la scarsità di persone competenti ha funzionato da freno naturale: un attacco su misura costava tempo e talenti, e quindi riguardava i bersagli di maggior valore.

Se un agente può ripetere la stessa sequenza su migliaia di sistemi, anche una piccola percentuale di successi diventa conveniente.

Il rischio non cresce in proporzione ai bersagli colpiti, ma alla velocità con cui un sistema difensivo viene superato, perché quando le falle scoperte superano la capacità di correggerle l’arretrato si accumula e il margine si restringe.

Per questo la conformità, da sola, non basta. Un’azienda può aver approvato le sue misure entro il 31 ottobre e restare vulnerabile se le patch arrivano con settimane di ritardo, se le reti sono troppo interconnesse o se gli agenti IA che usa al proprio interno hanno privilegi eccessivi.

Gli stessi assistenti di programmazione che oggi accelerano il lavoro degli sviluppatori sono diventati, come mostra il caso Aurora, una superficie da monitorare.

Inoltre, secondo il rapporto Cyber Pulse di Microsoft di febbraio, più dell’80% delle aziende della classifica Fortune 500 ha già agenti attivi costruiti con strumenti a basso codice.

Le prospettive e gli impatti attesi per le PMI italiane

Le PMI costituiscono il punto di rottura in cui l’asimmetria tattica si scarica con maggiore virulenza.

I dati forniti dai bollettini congiunti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dell’ENISA evidenziano come il settore manifatturiero e la catena di subfornitura industriale rappresentino oltre il 18% degli attacchi con impatto sistemico censiti nel 2026.

L’ACN traccia una spaccatura netta nel panorama della sicurezza nazionale: da un lato il perimetro delle infrastrutture critiche e del settore finanziario direttamente regolato, che mostra un incremento genuino nelle capacità di resilienza; dall’altro la sterminata rete delle PMI manifatturiere fuori dai requisiti minimi di conformità, dove l’escalation degli incidenti ha carattere strutturale.

Il primo pericolo è la velocità

Secondo l’ACN le vulnerabilità censite nei primi nove mesi del 2026 hanno superato quota 77.000, e l’agenzia osserva che l’accelerazione coincide con il crescente uso di modelli di IA di frontiera nell’analisi del codice e nella produzione di dimostrazioni di sfruttamento, senza però quantificare quanta parte dell’aumento si debba all’IA.

A settembre le nuove segnalazioni sono state oltre 15.000 e per 25 è stato rilevato uno sfruttamento attivo.

Una grande azienda ha un reparto che stabilisce le priorità; una piccola impresa manifatturiera affida di solito tutto a un fornitore esterno o a una sola persona.

È ragionevole attendersi che il divario tra il ritmo con cui le falle vengono pubblicate e sfruttate e quello con cui le PMI riescono a correggerle si allarghi. È un’inferenza, non un dato misurato.

I punti d’ingresso restano quelli tradizionali, ma la velocità di esecuzione è aumentata di ordini di grandezza grazie all’uso di agenti automatici di scansione.

Nei rapporti sulle minacce cyber pubblicati da ACN e CISA, tra i primi vettori di compromissione figurano lo sfruttamento di vulnerabilità non patchate su apparati perimetrali, credenziali rubate tramite infostealer e servizi di accesso remoto (RDP/VPN) privi di autenticazione a più fattori.

I dati di threat intelligence mostrano che gli incidenti ad alta gravità – ovvero quelli con blocco effettivo delle operation o crittografia dei dati tramite ransomware – rappresentano ormai oltre il 57% del totale dei casi registrati, a testimonianza di come le azioni meramente dimostrative abbiano lasciato il passo a operazioni finanziarie o di sabotaggio condotte dal cybercrime organizzato.

Il secondo pericolo è la filiera

La NIS2 ha imposto ai soggetti già in elenco di comunicare sul portale dell’ACN i propri fornitori rilevanti, e la prima scadenza è passata il 31 maggio.

Le PMI che finiscono in quegli elenchi non sono obbligate direttamente finché restano sotto le soglie, ma subiranno la pressione dei clienti: dovranno dimostrare misure di sicurezza, con clausole contrattuali e verifiche, o rischieranno di perdere commesse.

Il rischio ha però un secondo lato, quello che dovrebbe preoccupare di più: un fornitore piccolo e poco protetto, con accesso ai sistemi di un cliente grande, è il modo più economico per entrarvi, e un agente che lavora in serie può cercare proprio quei fornitori.

L’adozione interna dell’IA nelle PMI senza alcuna governance

Resta infine il fattore dell’IA adottata internamente dalle PMI senza alcuna governance.

Assistenti di codifica e agenti automatizzati a basso costo vengono integrati nei processi operativi aziendali in assenza di inventario, audit delle credenziali e profilazione dei privilegi.

Come documentato nel rapporto Symantec sulle trappole di IA, i token di accesso ai modelli e le chiavi API sono diventati una risorsa prioritaria nelle aste del dark web.

Sul piano della visibilità strategica, i report di Mandiant e Google Threat Intelligence sottolineano come circa due terzi delle intrusioni rilevate a livello globale nel 2026 avvengano ormai tramite catene di attacco in cui le tecniche di movimento iniziale non vengono rilevate tempestivamente dai log tradizionali, rendendo impossibile per una PMI estrapolare indicatori di compromissione utili senza strumenti SOC/EDR dedicati.

Le prospettive e gli impatti attesi per il settore sanitario

Per la sanità il quadro di threat intelligence presenta dinamiche ancora più stringenti.

Se da un lato le rilevazioni europee registrano una riduzione degli attacchi di tipo opportunistico (grazie al consolidamento infrastrutturale promosso dai fondi PNRR e dalle direttive europee), le metriche operative del CSIRT Italia collocano il settore sanitario al secondo posto per numero di eventi critici gestiti su scala nazionale, a pari merito con il comparto tecnologico.

Le valutazioni degli organismi di sicurezza evidenziano come non sia diminuito l’interesse o l’aggressività degli attaccanti, bensì evoluta la selezione dei bersagli verso strutture ospedaliere condivise a elevata concentrazione tecnologica.

Il pericolo primario risiede nella gravità dell’impatto potenziale. Secondo le rilevazioni dell’ENISA Threat Landscape e i bollettini congiunti di NCSC e CISA, oltre il 58% degli incidenti informatici che colpiscono la sanità viene classificato di livello ‘critico’ o ‘estremo’ (rispetto a una media intersettoriale del 24%).

A settembre 2026, l’attacco sferrato a un importante polo ospedaliero su due sedi regionali ha dimostrato l’effetto devastante del blocco dell’infrastruttura di virtualizzazione e archiviazione dati: il congelamento dei sistemi gestionali ha costretto alla sospensione dell’accettazione dei pazienti e al blocco delle emergenze.

Negli audit ACN e CERT-UE emerge la vulnerabilità sistemica della dipendenza: quando le piattaforme IT aziendali e i registri sanitari poggiano sui medesimi cluster di archiviazione compromessi, un singolo punto di fallimento paralizza l’intera operatività clinica.

L’ampliamento incontrollato della superficie di attacco OT/IoMT

La seconda criticità riguarda l’ampliamento incontrollato della superficie di attacco OT/IoMT (Internet of Medical Things).

Gli studi tecnici condotti dalla società di threat intelligence Modat e dal laboratorio Team82 di Claroty contano oltre 393.000 dispositivi sanitari ed elettromedicali direttamente visibili su internet a livello globale nel 2026, posizionando l’Italia tra i Paesi con il maggior tasso di esposizione netta.

La presenza di credenziali di fabbrica mai modificate, firmware non aggiornabili su macchinari vitali (per esempio, tomografi o respiratori di terapia intensiva) e la diffidenza nel sospendere le macchine per applicare patch creano una combinazione esplosiva.

L’accelerazione nella scoperta di vulnerabilità da parte di agenti IA riduce la finestra temporale tra la divulgazione di un bug e il suo sfruttamento (Window of Exposure), lasciando le strutture sanitarie prive di copertura tempestiva.

Gestione delle identità e credenziali compromesse

La terza minaccia riguarda la gestione delle identità e il mercato delle credenziali compromesse.

Il CSIRT Italia ha documentato il proliferare nei forum illeciti di dump di credenziali e indirizzi email aziendali appartenenti a personale medico e amministrativo.

L’impiego di credenziali valide consente agli attaccanti o ad agenti automatici di infiltrarsi nelle reti sanitarie scavalcando i perimetri di difesa senza generare allarmi sintomatici.

Con la graduale conclusione dei piani di finanziamento straordinari, la sostenibilità della sicurezza passa necessariamente dalla capacità di mantenere attivi SOC h24, strumenti di rilevamento comportamentale XDR e piani di Disaster Recovery provati su scenari di isolamento reale delle reti.

Paradosso SCADA/OT ed effetto domino: dal disservizio locale al blackout sistemico di Milano

Per decenni, nel mondo industriale e delle infrastrutture critiche, la sicurezza delle reti di controllo operativo (OT – Operational Technology) e dei sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) è stata affidata a un postulato apparentemente incrollabile: l’isolamento fisico («air-gap»).

I PLC, le RTU e le interfacce HMI che regolavano turbine, trasformatori, valvole di condotte idriche o reti gas vivevano in reti chiuse, accessibili solo tramite console locali o linee dedicate.

Il modello di rischio era prevalentemente meccanico ed elettrotecnico, centrato sulla tolleranza ai guasti fisici e sulla continuità operativa assoluta.

Invece il paradosso contemporaneo nasce dalla convergenza OT/IT e dall’adozione massiccia di protocolli standard di rete, sensoristica IoT, manutenzione predittiva remota e interfacce di telegestione collegate a internet.

Sistemi progettati negli anni ’90 o primi 2000 – sprovvisti di autenticazione crittografica nativa, con credenziali hardcoded e ciclo di vita trentennale – si sono trovati improvvisamente esposti allo stesso cyberspazio in cui operano software di ricognizione automatica e agenti IA.

L’air-gap è diventato un’illusione: anche le reti fisicamente staccate vengono oggi scavalcate tramite fornitori di manutenzione connessi, chiavette USB compromesse, bridge radio o gateway IoT di terze parti installati per diagnostica remota.

La cronaca recente della cyber-warfare infrastrutturale

Per comprendere la gravità di questa esposizione non serve affidarsi all’immaginazione.

La storia recente della cyber-warfare infrastrutturale offre ancoraggi fattuali drammaticamente precisi sui vettori d’attacco SCADA e sulle loro conseguenze osservate:

Ucraina (dicembre 2015 e dicembre 2016) : Gli attacchi BlackEnergy 3 e Industroyer (CrashOverride) a Kyivoblenergo e alle sottostazioni elettriche di Kyiv rimangono la prima dimostrazione storica di un blackout causato da codice malevolo. Gli attaccanti non si sono limitati ad aprire gli interruttori a distanza via SCADA/IEC 60870-5-104: hanno sovrascritto il firmware dei convertitori seriale-Ethernet per impedire ai tecnici il ripristino remoto, tagliato l’alimentazione dei sistemi di continuità (UPS) dei centri di controllo e sferrato un attacco telefonico DoS ai call center dell’utility per impedire ai cittadini di segnalare il disastro.

: Gli attacchi BlackEnergy 3 e Industroyer (CrashOverride) a Kyivoblenergo e alle sottostazioni elettriche di Kyiv rimangono la prima dimostrazione storica di un blackout causato da codice malevolo. Gli attaccanti non si sono limitati ad aprire gli interruttori a distanza via SCADA/IEC 60870-5-104: hanno sovrascritto il firmware dei convertitori seriale-Ethernet per impedire ai tecnici il ripristino remoto, tagliato l’alimentazione dei sistemi di continuità (UPS) dei centri di controllo e sferrato un attacco telefonico DoS ai call center dell’utility per impedire ai cittadini di segnalare il disastro. Caso Stuxnet (2010) : Dimostrazione capostipite del superamento dell’air-gap. Infiltrato in un impianto industriale (Natanz) tramite supply chain e periferiche fisiche, il malware ha manipolato i convertitori di frequenza (PLC Siemens S7-300) riprogrammando i valori di processo alla radice, mentre forniva agli operatori HMI dati di telemetria falsati per far credere che il sistema funzionasse regolarmente.

: Dimostrazione capostipite del superamento dell’air-gap. Infiltrato in un impianto industriale (Natanz) tramite supply chain e periferiche fisiche, il malware ha manipolato i convertitori di frequenza (PLC Siemens S7-300) riprogrammando i valori di processo alla radice, mentre forniva agli operatori HMI dati di telemetria falsati per far credere che il sistema funzionasse regolarmente. Texas Blackout / ERCOT (Febbraio 2021) e Blackout Nord-Est USA/Canada (2003): Pur generati da eventi atmosferici o errori di calibrazione software e visibilità (la failure del sistema di allarme di FirstEnergy nel 2003), questi eventi offrono dati empirici incontrovertibili

sulle dinamiche di cascata. Nel blackout texano del 2021, il congelamento delle valvole di controllo della rete gas ha tagliato l’alimentazione alle centrali termoelettriche, che a loro volta hanno interrotto l’energia alle stazioni di pompaggio del gas, innescando un ciclo di collasso auto-rinforzante in meno di nove minuti.

Milano: basta un attacco mirato per bloccare tutto

L’errore prospettico più comune negli ambienti non tecnici è ritenere che un cyberattacco debba colpire simultaneamente l’intera rete nazionale per fermare una metropoli.

Nella realtà della trasmissione ad alta e altissima tensione (220kV-400kV), un attacco mirato e coordinato a una singola centrale di generazione o a una coppia di stazioni primarie di trasformazione a ridosso dell’area metropolitana di Milano (come i nodi strategici di Turbigo, Cassano d’Adda o le sottostazioni RTN della cerchia urbana) è sufficiente a creare uno sbilanciamento repentino tra carico ed erogazione.

La disconnessione automatica di protezione dell’infrastruttura (scatto delle frequenze oltre 50.2 Hz o sotto 47.5 Hz) provoca l’effetto isolamento («islanding») o la cascata di sganci di sicurezza per evitare il danneggiamento fisico permanente dei grandi trasformatori di potenza, la cui sostituzione richiede mesi.

Se proiettiamo queste dinamiche osservate su un’area metropolitana complessa, verticale e ad altissima densità come Milano, le conseguenze di una mancanza di elettricità variano drammaticamente secondo la scala temporale dell’interruzione:

impatto a 24 Ore (Day 1 – Il blocco operativo immediato);

impatto a 1 Settimana (Day 7 – Il cedimento sistemico e della catena logistica);

effetto a 1 Mese (Day 30 – Collasso dell’abitabilità e della struttura sociale)

Impatto a 24 ore (Day 1 – Il blocco operativo immediato)

Mobilità e trasporto verticale : Arresto istantaneo della rete metropolitana (M1, M2, M3, M4, M5) e blocco dei treni nel passante ferroviario. Nel tessuto urbano milanese, caratterizzato da oltre 40.000 edifici ad alto sviluppo verticale, l’assenza di energia blocca decine di migliaia di ascensori. Per chi risiede al 20° piano dei complessi di Porta Nuova, CityLife o delle torri di periferia, l’isolamento è immediato. Le chiamate d’emergenza saturano le centrali dei Vigili del Fuoco, ostacolati nel traffico causato dai semafori spenti.

: Arresto istantaneo della rete metropolitana (M1, M2, M3, M4, M5) e blocco dei treni nel passante ferroviario. Nel tessuto urbano milanese, caratterizzato da oltre 40.000 edifici ad alto sviluppo verticale, l’assenza di energia blocca decine di migliaia di ascensori. Per chi risiede al 20° piano dei complessi di Porta Nuova, CityLife o delle torri di periferia, l’isolamento è immediato. Le chiamate d’emergenza saturano le centrali dei Vigili del Fuoco, ostacolati nel traffico causato dai semafori spenti. Rete Idrica e servizi domestici : L’acqua potabile a Milano è garantita dalle stazioni di pompaggio dell’acquedotto e dai sistemi di autoclave condominiali. Venuta meno la pressione di rete e l’autoclave, i piani superiori (dal 3°-4° piano in su) perdono immediatamente l’acqua corrente. I sistemi di riscaldamento a metano o teleriscaldamento si bloccano pur in presenza di gas, poiché le pompe di circolazione, le elettrovalvole e le centraline di regolazione termica richiedono energia elettrica per funzionare.

: L’acqua potabile a Milano è garantita dalle stazioni di pompaggio dell’acquedotto e dai sistemi di autoclave condominiali. Venuta meno la pressione di rete e l’autoclave, i piani superiori (dal 3°-4° piano in su) perdono immediatamente l’acqua corrente. I sistemi di riscaldamento a metano o teleriscaldamento si bloccano pur in presenza di gas, poiché le pompe di circolazione, le elettrovalvole e le centraline di regolazione termica richiedono energia elettrica per funzionare. Reti Finanziarie e telecomunicazioni: I punti vendita fisici si paralizzano: i POS non funzionano, i distributori automatici ATM (bancomat) vanno fuori servizio entro poche ore esaurendo le batterie degli UPS locali. Le stazioni radio base (SRB) telefoniche e 5G passano su batterie di riserva con autonomia stimata tra le 2 e le 6 ore: a fine giornata la copertura cellulare e la connettività dati dell’area urbana crollano al 20%.

L’impatto a una settimana (Day 7 – Il cedimento sistemico e della catena logistica)

Gruppi Elettrogeni ed esaurimento carburanti : Gli ospedali di eccellenza milanesi (Niguarda, San Raffaele, Policlinico) mantengono operativi i reparti critici grazie ai generatori diesel di emergenza. Tuttavia, dopo 48-72 ore, la priorità assoluta diventa il rifornimento di gasolio. Con le pompe dei distributori stradali fuori uso per mancanza di corrente e la gestione logistica del carburante bloccata, la catena di approvvigionamento dei camion cisterna va in affanno.

: Gli ospedali di eccellenza milanesi (Niguarda, San Raffaele, Policlinico) mantengono operativi i reparti critici grazie ai generatori diesel di emergenza. Tuttavia, dopo 48-72 ore, la priorità assoluta diventa il rifornimento di gasolio. Con le pompe dei distributori stradali fuori uso per mancanza di corrente e la gestione logistica del carburante bloccata, la catena di approvvigionamento dei camion cisterna va in affanno. Catena del Freddo e Rifiuti Urbani: Come evidenziato dagli attacchi ai termostati Danfoss nei supermercati europei nell’ottobre 2026, l’assenza prolungata di energia distrugge l’intera filiera alimentare. Centinaia di tonnellate di prodotti deperibili nei centri di distribuzione della grande distribuzione e nei banchi frigo dei supermercati milanesi marciscono, generando emergenze igienico-sanitarie. La spazzatura si accumula in assenza dei servizi di raccolta e smaltimento.

Sicurezza Pubblica ed economia di cassa: Esauriti i contanti negli ATM e bloccate le transazioni digitali, l’economia di sussistenza si interrompe. La popolazione si trova nell’impossibilità di acquistare beni primari. L’oscurità totale notturna unita al guasto dei sistemi di allarme e videosorveglianza aumenta la vulnerabilità di negozi, farmacie e depositi.

Impatto a un mese (Day 30 – Collasso dell’abitabilità e della struttura sociale)

Evacuazione Urbana e De-urbanizzazione: Una metropoli moderna al buio per 30 giorni cessa di essere un ambiente abitabile. Senza ascensori, acqua corrente, riscaldamento invernale o condizionamento estivo, e con i servizi igienici paralizzati dall’assenza di pressione idrica e potabilizzazione, si verifica l’evacuazione forzata verso le aree rurali o regioni limitrofe.

Danni Hardware e Black Start : Il ripristino («Black Start») di una rete elettrica metropolitana dopo un collasso totale prolungato richiede la riaccensione coordinata delle centrali idroelettriche alpine o turbogas a partire da zero (“diga fredda”), un’operazione estremamente delicata che richiede settimane di bilanciamento progressivo. Se l’attacco cyber originale ha causato danni fisici alle apparecchiature SCADA (ad esempio provocando sovratensioni impreviste su trasformatori di potenza da 400kV), i tempi di ricambio di componenti ad altissima tensione possono superare i 6-12 mesi.

: Il ripristino («Black Start») di una rete elettrica metropolitana dopo un collasso totale prolungato richiede la riaccensione coordinata delle centrali idroelettriche alpine o turbogas a partire da zero (“diga fredda”), un’operazione estremamente delicata che richiede settimane di bilanciamento progressivo. Se l’attacco cyber originale ha causato danni fisici alle apparecchiature SCADA (ad esempio provocando sovratensioni impreviste su trasformatori di potenza da 400kV), i tempi di ricambio di componenti ad altissima tensione possono superare i 6-12 mesi. Collasso delle Imprese e del tessuto finanziario: Il settore terziario e direzionale di Milano (headquarter bancari, borse merci, assicurazioni, datacenter) subisce perdite irreversibili di dati e continuità operativa, provocando un impatto economico stimabile in decine di miliardi di euro e un danno permanente al PIL nazionale.

Struzzi, ma non per l’IA

Si può dire che abbiamo esagerato con l’intelligenza artificiale? Sì, ed è un’opinione legittima.

Ma i fatti suggeriscono una lettura più precisa: abbiamo diffuso questi strumenti molto più in fretta di quanto abbiamo imparato a governarli, e gli attaccanti se ne sono accorti per primi.

Il fenomeno non è nuovo, e lo dimostrano i rapporti pubblicati da un anno a questa parte. Però è nuovo che oggi lo documentano contemporaneamente Google GTIG, CrowdStrike, Symantec, ENISA, CISA, l’NCSC britannico e la Commissione europea, e che i numeri crescono.

La buona notizia, se ce n’è una, è che molte difese restano quelle di sempre, solo da applicare con più rigore e rapidità, correggere in fretta, segmentare le reti, limitare i privilegi, tenere sotto controllo gli agenti.

Chi continuerà a misurare la propria sicurezza soltanto con la lista degli adempimenti rischia di scoprire il problema quando il ransomware è già dentro, o quando le celle frigorifere hanno già raggiunto i cinquanta gradi.