La cyber security ha impatto sull’economia reale, sul sentiment del mercato e sulla reputazione delle organizzazioni vittime di attacchi. Il caso Poltronesofà si presta, per la sua attualità e per le azioni intraprese dall’azienda, a un’analisi che non si limita agli aspetti tecnici ma si allarga a quelli che riguardano il brand e la sua percezione.
comunicazione aziendale
Poltronesofà: la comunicazione in seguito a un attacco è customer care
Cosa ha fatto bene Poltronesofà e cosa ha fatto in modo perfettibile. Un caso pratico, reale e fresco per aiutare le organizzazioni a dare le giuste attenzioni ai propri clienti in caso di attacco. Le considerazioni dell’esperto
